人民网北京2月7日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开2月新闻发布会，国家气象中心副主任张恒德在发布会上介绍，1月31日以来，我国中东部地区出现低温雨雪冰冻天气，大部地区降水量显著偏多、气温偏低。8日，南方地区此次降雪和冰冻天气趋于结束，但湖北、湖南、安徽等地需警惕气温升高融雪融冰可能引发的次生灾害。

张恒德表示，春节假日期间，全国无大范围雨雪冰冻及持续性雾、霾等灾害性天气。主要关注春节假日中后期中东部地区有大风降温和阴雨雪天气；黄淮及华南沿海有间歇性雾或霾天气，需关注对春节交通出行、文化旅游、能源供应等的影响，具体如下：

一是关注中东部地区雨雪降温对春节交通和旅游文化活动影响。14日至17日，中东部地区有大范围降温，内蒙古东部、东北地区中北部等地有明显降雪，江汉、江南等地有降雨，雨雪期间能见度低、地面湿滑，易导致交通拥堵或事故，需关注其对节日交通出行、文化旅游、能源供应等的不利影响。同时，东部海域需注意防范大风对航运和涉岛旅游的影响。

二是湖北湖南安徽等地前期降水偏多，需警惕气温升高融雪融冰和降水可能引发的次生灾害。目前，湖北、湖南北部、安徽等地部分地区存在不同程度积雪、结冰，需警惕气温回升导致的融雪、融冰及降水可能引发的滑坡、崩塌等灾害，以及户外大跨度框架结构建筑物、简易大棚、设施农业棚架等的安全隐患。?

三是关注华北、黄淮等地雾霾对交通出行、人体健康的影响。另外，华北西部及四川、云南等地部分地区森林火险气象等级较高，需防范火灾的发生。

四是华南沿海需关注大雾对海运、沿海旅游的影响。华南沿海地区及北部湾、琼州海峡将有间歇性大雾，关注对通航和沿海旅游可能产生的影响。

(责编：申佳平、章斐然)

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