王绍绍

春节临近，一年一度的马陵山新春灯会即将举办，葛浩和同事忙碌在灯会布展现场，敷设电缆、安装开关、调试送电……

6年前，葛浩被江苏省委组织部选派至瓦窑镇大山村任第一书记。任职期间，他扎根百姓，田间地头里，经常能看到他亲自指导村民安全用电的身影。

利用自己的专业知识，葛浩帮助大山村完善农配网线路，累计增设400千伏安变压器6台，新增或改造中低压线路近20千米，实现乡村田园电力网络全覆盖。

得益于基础设施的完善，大山村的有机稻米、大棚蔬菜、水产养殖等产业蓬勃发展，村民的收入也增加了。

2020年4月，了解到大山村的农产品没有渠道售卖，葛浩主动联系线上平台和相关企业，帮助村民销售蔬菜 600 余斤、大米 2.4 万公斤。为了拓宽农产品销路，葛浩还参与了直播带货，为大山村的有机大米和大山梨代言，两天售出有机大米400公斤，解决了村民的燃眉之急。

2020年11月，葛浩在大山村挂职期满，村民们依依不舍地为他送别，称呼他为“大山村的引路人”，并叮嘱他“常回来看看”。

葛浩向百姓了解生活困难。受访者供图

“我对农村感情深，想去到供电服务的最前沿，为百姓们办实事、解难题。”当派驻单位对葛浩挂职大山村的经历进行测评时，问及他的下一步工作意向，葛浩义无反顾地选择了基层供电所。

随后，葛浩来到了江苏省徐州市新沂市马陵山镇担任乡镇供电所所长，继续服务新农村建设。任职以来，葛浩常带领国网新沂市供电公司“十人桥”共产党员服务队向群众宣讲秋冬季安全用电常识，现场解答解决居民用电难题。

葛浩正在巡检电力设备。受访者供图

除此之外，他还将自己的电力知识应用到当地文旅产业改造中。

马陵山镇不仅是农业大镇，全市唯一的国家4A级景区马陵山景区也坐落于此。葛浩调任后不久，恰逢当地大力推进马陵山景区全电改造。对于占地面积近30平方公里，拥有宿北大战纪念碑、藏兵洞、马陵古道等众多自然风景和历史古迹的马陵山景区来说，让电力设备融入文化和生态环境是改造的难点。

“马陵古道”作为景区的重要景点，却因较高的日晒温度而难以吸引游客驻足。为此，葛浩提议在古道两侧增设电气化雾森设备，利用高压水泵喷射水雾，进而达到改善环境、除尘增湿、消暑降温的效果。在清除了古道沿途私拉乱接的旧线路后，他现场规划电源点和电缆路径，并采用在配电箱外壳彩绘的方式，使设备与周围环境融为一体，毫不突兀，保障游客的游览体验。

此外，葛浩还参与了藏兵洞、恐龙园等景点电气化改造，采用建设小型光伏储能站的方式，既解决了灯光隧道、语音播报装置独立供电成本高的问题，声、光、电的混合应用还极大提升了游玩趣味性，使得这些景点成为游客们的“打卡地”。

据了解，因全电改造而兴的住宿、餐饮、文娱等项目为当地百姓提供了就业岗位超1000个，2023年中秋、国庆“双节”期间，马陵山景区累计接待游客近20万人次，实现旅游综合收入近6000万元，这也让周边村民走上了一条“既守护绿水青山、又‘靠山吃山’”的致富路。

去年秋天，马陵山镇小周村的鲜切菊花种植基地喜迎丰收，朵朵菊花在温室大棚内靓丽地开放着。葛浩和同事来到菊花大棚，对大棚内的补光灯及其控制开关进行例常检查，保证其安全正常使用。

鲜切花农户喜迎丰收。受访者供图

“在夜间，补光灯至关重要，不仅能够为菊花生长提供适宜的温度，所照射的光还能促进光合作用，缩短生长周期，使其提早上市，卖个好价钱。”当问及为何“样样精通”时，葛浩一边测试着空气开关的保护功能一边回答，“与百姓们呆得久了，自然就懂得多了。”

春节马上就要到了，在谈起假期安排时，葛浩毫不犹豫地表示春节期间要驻岗值守。“农业大棚、景区灯会、百姓家里，用电无小事，守护责任重，今年春节我还要在所里度过，保障节假日期间当地百姓的用电安全。”葛浩说。（实习生陈蓦然对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、章斐然)

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