人民网北京2月14日电 （记者栗翘楚）近日，来自东南亚的120.12吨鲜香蕉在天津新港口岸快速通关，这也是今年以来天津新港口岸进境的最大一批鲜香蕉。

海关关员对进口香蕉进行现场查验。田思雨摄

春节的脚步越来越近，香蕉、菠萝等热带水果迎来进口高峰，水果的跨境“春运”一派繁忙。为确保这些远道而来的进口水果以最新鲜的状态端上老百姓的“果盘子”，天津新港海关实施“两段准入”“快速验放”等便利措施，将进口水果的通关时间不断压缩，真正做到“无缝连接”，全方位做好年货进口通关工作，不间断保障春节消费市场供应。

“天津新港海关开设进口水果通关‘绿色通道’，帮助企业抓住黄金销售期。同时，我们还着力加强进口水果监管，重点开展病虫害等有害生物检验检疫，为进口水果叠加安全保障。”天津新港海关查验一处副处长吴汉国说。据统计，1月份，在天津新港海关的监管下，天津新港口岸已进口水果2.95万吨，货值1.34亿元。

在山东青岛，近日，青岛海关所属威海海关综合业务一科关员张薇正在对一票进口水产品报关单进行审核。该批19吨重的冻碟鱼头将进入检验检疫环节，经海关验放后，货物将销往全国各地。

随着消费升级需求拉动，近年来一些人气进口食品越来越多地出现在大大小小商场超市的货架上，丰富了国内消费市场。随着春节临近，这些商品的名称也越来越多地出现在进口报关单上。

“一般在农历小年前后会达到年前进口的峰值。”作为一名从事报关单证审核工作多年的关员，张薇在这一岗位上积累了丰富的经验。她既经历过纸质报关单堆满桌案的“老黄历”，也见证了通关无纸化、全国通关一体化等改革的历史时刻。身处进口货物通关一线，每年经她手的报关单平均有几万份，其中进口食品就超过了两成。

2月6日上午，沈阳海关所属辽中海关关员王毅、赵超早早地来到了跨境电商监管现场。节日前后，“洋年货”的通关单数量持续走高，在沈阳综合保税区的跨境电商保税仓内，3层楼高的货架被堆的满满当当，叉车高效运转，流水线上的包裹快速移动，操作工人正在熟练地打包……寒冷的冬日里，这里却是一派火热的景象。

“春节快到了，我们的‘年货’备的很足。”辽宁某供应链管理公司负责人说，“今年的订单量异常火爆，我们目前备货商品的种类已经超过了3万种。”

“嘀嗒、嘀嗒”……保健品、葡萄酒、化妆品等一个个承载着新春祝福的包裹扫码完成后正在进行封装，这些包裹将在2到3天后送达全国各地消费者的手里，而同城买家次日就能够收到“漂洋过海”而来的跨境商品。“每年临近春节，我们都会比平时更忙碌一些。”张冰说，“年底各大电商平台都会推出‘年货节’，消费者都会赶在这段时间‘囤货’。”

为助力跨境电商业务高质量发展，辽中海关完善常态化监管措施，支持企业应用“跨境电商+保税展示”“跨境电商+直播带货”模式，拓宽企业跨境电商发展渠道，结合现场业务监管与风险防控要点，应用电子仓管等系统实时监管仓储状态，保障企业直播前备货需求；根据辖区内直播商品特点，就品名申报、商品归类、重量申报等易错点召集电商企业进行重点解读，提升了企业的申报合规性。

“‘直播间’搬进了保税仓，让消费者清楚地看见商品通关、出仓环节，买得更加放心，也为跨境商家提供了新的销售通路和商业机会。”辽中海关副关长张军说。下一步，辽中海关将继续引导企业用好用足便利跨境保税货物流转、持续推动“跨境电商零售进口税款电子支付”和“跨境电商进口退货中心仓”等新业态政策优势，形成保税网购优惠政策“1+1>2”叠加效应。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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