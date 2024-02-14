王绍绍

雪天加油，解困车主，保养设备……春节期间，能源行业一线工作者依然忙碌在车间、铁道、巡检路上，为大家的出行安全保驾护航。

今年春节，河南漯河石油第十加能站员工坚守岗位，保障加能站正常供应；“铃铃铃……”车主求助的电话响起，大河加能站工作人员冒着严寒步行前往现场，为受困车辆加油；在寒冷的冬夜里，一线员工坚持巡检，认真做好检查工作，全力保障采气井安全生产……

保生产，护运输，只为满足老百姓用能需求，让千家万户温暖过冬。在热热闹闹的中国年里，他们坚守在平凡岗位上，定格下守护“民生温度”的春节记忆。

加能站员工在雪天卸油，保障油站正常供应。受访者供图

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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