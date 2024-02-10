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人民会客厅——“权威部门话开局”系列报道

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

人民网记者 许维娜 王天乐
2024年02月10日10:03 | 来源：人民网
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2023年召开的中央经济工作会议明确，2024年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。会议强调，要“不折不扣抓落实”“雷厉风行抓落实”“求真务实抓落实”“敢作善为抓落实”。这既为深入贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署、扎实推动高质量发展提供了重要的方法指引，也为我们在新时代新征程上创造新的历史伟业指明了努力方向。

“四个抓落实”，强调的是知行合一，考验的是担当作为。为进一步展现我国经济回升向好态势，人民网拟围绕相关部委、地方政府与中央企业在新一年工作的思考和部署，推出《人民会客厅——权威部门话开局》《看准了就抓紧干》《央企向高质量发展聚焦发力》三组系列报道，追踪报道踏石留印抓落实的进展，一步步把中国式现代化的美好蓝图变为现实。

连日来，文化和旅游消费持续火热，哈尔滨等地的旅游先后火爆出圈，以极具特色的文旅产品、优质高效的政府服务、放心舒心的消费环境、全体市民的温暖热情擦亮了城市的“金字招牌”，也由此引发了一场“南北双向奔赴”。

当前，文娱旅游正成为各地积极培育的消费增长点。中央经济工作会议要求，2024年，积极培育文娱旅游等新的消费增长点。如何按照中央经济工作会议部署，完成好重点任务？

日前，文化和旅游部产业发展司副司长马力做客人民网《人民会客厅——权威部门话开局》栏目时表示，文化和旅游部将贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，大力发展文娱旅游等新的消费增长点，推动文化和旅游消费从疫后恢复转向持续扩大，推动文化产业和旅游业实现质的有效提升和量的合理增长。

2024年旅游业将蓬勃发展

“开门红”展现中国经济活力

“2024年，随着我国经济回升向好态势持续巩固和增强，文化产业发展将保持较快增长，旅游业将蓬勃发展。”马力表示，特别是2024年元旦以来，哈尔滨冰雪旅游火爆出圈带动北方传统冰雪旅游地火爆，南方新兴旅游地也备受关注，呈现冬季旅游“北火南热”。

马力认为，此类现象既带动了区域间的文旅交流与互动，也推动各地扎实练好内功，提升文旅供给质量和服务水平，让广大游客切身体会到了东北一家亲、全国一家人的温暖，为中国经济新年开门红做出了贡献，唱响了中国经济光明论。

临近春节，红火的文旅消费折射我国经济活力。

“春节是中华民族最重要的传统节日，预计今年春节人民群众探亲访友、欢度佳节的热情将空前高涨，旅游休闲、文娱消费需求将集中释放。”马力表示，春节期间，全国各地将办好全国春节文化和旅游消费月活动，发放超6亿元消费惠民补贴。

据介绍，6亿元消费惠民补贴可用于品美食、住民宿、看演出、逛景区等，让群众得实惠、企业真受益。马力说，为营造喜庆热烈的节日氛围，传承弘扬中华优秀传统文化，促进文化和旅游消费持续扩大，增强人民群众幸福感获得感，主要有以下两个方面安排：

一是于1月18日（农历腊月初八）至3月11日（农历二月初二）组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动。活动包含7大板块25项主体活动，涵盖惠民文艺演出、公共服务活动、非遗体验展示、旅游休闲消费、冰雪研学旅游、文博展览展出、国际国内互动等多个领域，用优质文化和旅游产品供给，丰富人民群众的节日生活，满足人民群众喜庆过年的美好需求。

二是开展2024年全国春节文化和旅游消费月活动，实施“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划，加强政企银商联动协同，中国银联、有关银行、平台企业、行业协会等针对春节推出各具特色的惠民措施和优质文旅产品。1月25日，文化和旅游部已经在黑龙江哈尔滨举办了“欢欢喜喜过大年”2024年春节文化和旅游消费月主场活动。目前，消费月活动正在全国各地红红火火地展开。

推出五方面政策措施

做好“文化+”“+文化”“旅游+”“+旅游”大文章

近日，中国旅游研究院发布《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》（以下简称“报告”）。报告指出，预计2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次。

下一步，文化和旅游部如何贯彻落实好中央经济工作会议精神，具体有哪些工作打算？

“2024年，随着我国经济回升向好态势持续巩固和增强，文化产业发展将保持较快增长，旅游业将蓬勃发展。”马力表示，文化和旅游部将发挥文化赋能、旅游带动作用，做好“文化+”“+文化”“旅游+”“+旅游”这篇大文章，助力经济社会高质量发展，为活力满满、热气腾腾的龙年中国不断添彩。

一是培育文化产业发展新动能。实施数字赋能文旅场景建设行动，发展旅游演艺、线上演播、数字艺术、品牌授权、沉浸式体验等新型业态，建设“小而美”的演艺新空间，创新升级音乐节、演唱会等产品。建设国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，培育发展新型融合业态。推进区域文化产业带建设，创建新一批国家级文化产业示范园区，启动第二批文化产业赋能乡村振兴试点。实施投融资促进计划，建设第二批国家文化与金融合作示范区，持续盘活闲置低效旅游项目。实施文化和旅游企业培育计划。

二是推动旅游业提质升级。推进国办《关于释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展的若干措施》贯彻落实，实施好《国内旅游提升计划（2023—2025年）》。加快推进世界级旅游景区度假区建设，实施乡村旅游精品工程、美好生活休闲度假工程，完善“城市休闲”“乡村度假”产品体系。培育冰雪旅游、工业旅游、体育旅游、邮轮旅游等新业态。实施智慧旅游创新发展行动计划。制定旅游景区绿色发展指南。推进研学旅游规范健康发展，推出一批精品线路、精品课程和优质研学旅游基地和营地。培育“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”等品牌，发展茶文旅、康养文旅等融合业态。促进文化和旅游产业同美食、运动、康养等更多领域融合发展，让人们在旅行过程中感悟文化、陶冶情操、体验生活、享受健康。

三是大力促进文化和旅游消费。围绕节假日和暑期等重点时段，贯穿全年举办文化和旅游消费促进活动，激发有潜能的消费。实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划、京津冀文化和旅游消费协同发展行动计划、东北三省冰雪经济协同发展及文旅消费区域合作行动计划，发挥好国家文化和旅游消费示范城市、试点城市的作用，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新发展。办好“5·19中国旅游日”活动，组织好“旅游中国 美好生活”宣传推广活动，举办二十四节气旅游创意推广等专题活动。推动文化和旅游会展业健康发展。

四是繁荣发展文化和旅游贸易。建好用好国家对外文化贸易基地，做好重点企业、重点项目服务。丰富拓展“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动。实施入境旅游促进计划，加强部门之间工作的协调联动，统筹解决签证通关、国际航班、旅游服务等方面堵点问题，加强“你好！中国”国家旅游形象海外推广。

五是着力提升服务质量。引导旅行社、在线旅游企业等依法诚信经营，加大优质旅游产品供给，优化旅游消费环境。加强对旅游、网络文化、文化娱乐、上网服务、营业性演出等经营活动的监管，规范经营行为。加强行业培训和价值引领，引导导游等从业人员规范执业，维护消费者合法权益。落实安全生产责任制，保障游客出行安全、市场平稳有序。坚持主客共享，倡导文明旅游，以热情友好喜迎四方游客。

(责编：乔业琼、高雷)
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