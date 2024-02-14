在内蒙古“十四冬”群众比赛赛场上体验一次冰雪运动、在江西鄱阳湖边观鸟赏景、在云南咖啡庄园里享受“漫”时光……

今年春节的旅游市场已精彩开启，人们有了更多新去处。各地也推出各具特色的冬季休闲旅游项目，提供了更多新玩法，“旅游迎春、休闲过年”正成为美好生活的生动体现。

滑雪过大年

“十四冬”冰雪项目展魅力

“我们应该是来得最早的外省队伍。”元旦过后，来自河南省洛阳市的群众运动员杜玉堂和团队成员早早地来到内蒙古呼和浩特市，参加第十四届全国冬季运动会群众比赛。

杜玉堂是一名滑雪运动爱好者，他利用日常工作之余进行越野滑雪的训练。“我们那边没有这样平面的自然雪，早点过来也是想体验一下这里优质的雪场。”杜玉堂激动地说到。

1月13日至14日，“十四冬”群众比赛在内蒙古呼和浩特市东河冰场举行，这也是该赛事首次举办群众组比赛。

比赛结束后，场地以比赛原貌免费对外开放，向群众提供多类冰雪运动场地，目前日均接待量达1.5万人次。

参赛选手在呼和浩特市干部职工冰雪趣味运动会上进行雪地拔河比赛。丁根厚摄

家长陪伴孩子在呼和浩特市玉泉区大库伦村“冰雪大世界”内玩雪圈。丁根厚摄

2024年1月12日，游客在第三届呼和浩特欢乐冰雪节活动现场欣赏冰雕。丁根厚摄

夜幕降临，比赛场地附近的马鬃山滑雪场人气正旺氛围正浓，“夜滑”队伍在雪坡上刻下一道道雪线。

马鬃山滑雪场工作人员介绍：“为吸引更多游客来我们雪场，我们升级了餐饮档口，也推出了很多节庆活动和赛事活动，营造‘十四冬’赛事氛围。”

从冰雪活动、冰雪赛事，到冰雪旅游、冰雪经济，随着“十四冬”开幕式日益临近，呼和浩特正用冰雪运动的激情唤醒冬日活力，全力激活冰雪经济新动能。

候鸟来“报道”

地方生态资源变“流量”

“你看，站在二楼就能看到东方白鹳！”在江西省永修县吴城镇的星空民宿二楼的大平台上，民宿管家江其花指着湖里的候鸟说，在这里爱鸟护鸟的理念深得人心，有时候近距离接触，候鸟也不会飞走。

10月至翌年3月，白鹤、东方白鹳、白枕鹤、鸿雁、天鹅等数十万只候鸟由北向南飞抵鄱阳湖越冬，这些候鸟吸引了全国各地的拍鸟爱好者、观鸟游客来此观鸟赏景。

据了解，依托候鸟资源，湖区核心区域的吴城镇重点打造了“中国候鸟小镇”，带动“观鸟经济”蓬勃发展。

而随着游客激增，候鸟小镇的餐馆、民宿、农家乐等发展得如火如荼，形成了独具特色的观鸟经济产业。

江西省永修县吴城镇候鸟小镇的星空民宿。人民网记者 时雨摄

江西省永修县吴城镇候鸟小镇星空民宿管家江其花展示春节期间的订单。人民网记者 时雨摄

每逢节假日，星空民宿都会迎来住宿的高峰。

“尤其是春节，很多人携家带口来我们这里一边观鸟，一边享受惬意的田园生活。”江其花介绍，她这里的民宿有15间房，26个床位，春节期间的“档期”已经预定了一大半。

“最长的一家连续订了6天！”说话间，江其花的手机里传出预定房间的提示音。

越来越多的南方小镇依托地方生态资源，打造旅游产业生态圈，为游客提供多样化的体验服务。

一城满“咖香”

“咖啡+”打造无限可能

“一杯好的咖啡，品种至关重要。”云南普洱“小凹子”咖啡庄园庄主廖洪文扶了扶嘴边的小蜜蜂麦克风，随手抓起一把晒架上的咖啡豆向周围游客介绍到。

一旁的长椅上，游客们三俩对坐，伴着浓郁的咖啡香，在这个四面环山、满眼绿意的小山坳里，享受难得的闲暇时光。

在云南普洱小凹子咖啡庄园内欣赏大开河的美景。人民网 尹馨摄

云南普洱小凹子咖啡庄园内种植的咖啡果渐次成熟。人民网记者 刘怡摄

云南普洱咖啡庄园内，咖农正在翻晒咖啡豆。人民网记者 虎遵会摄

11月至翌年3月是咖啡采摘季，在温暖宜人的云南冬天，来到云南咖啡庄园做咖啡、逛庄园、看风景，在慢时光里寻一抹咖香，成为不少人春节出游的新选择。

眼下，廖洪文正忙着招聘人手，培训新咖啡师，为春节假期迎客做足准备，“去年春节游客爆满，今年我们准备增加游览咖啡科普讲解场次。”廖洪文开心地说，“现在的人手根本就忙不过来。”

在普洱的不少咖啡庄园主们也谋划着，今年在提升庄园旅游设施的基础上，探索文旅与科普相结合的模式，为游客提供更加丰富多彩的体验内容。（杨虞波罗、刘艺琳、时雨、刘怡）

“老家有新事”系列报道

新春走基层|在新家园兴业 在家门口“致富”

新春走基层|贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活

新春走基层|回家路“近了” 致富路“宽了”

新春走基层|从春运到“村晚” 用“新”过年花样多

新春走基层 | 消费场景“上新” 家乡年味更浓

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经