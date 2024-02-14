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光伏“蓝板板”致富“金罐罐”：日子越过越红火 生活越来越幸福

人民网记者 杜燕飞
2024年02月14日09:45 | 来源：人民网
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春节期间，冬日暖阳下，蓝色光伏板熠熠生辉，阳光洒满板下的大棚、菜田、鱼塘、牧场……板上发电，板下是越来越幸福的生活。

千亩鱼塘奏响“渔光曲”

春节期间，三峡广西宾阳古辣100兆瓦渔光互补项目（以下简称古辣项目）内，千亩鱼塘泛波，22万块蓝色光伏阵列出水而立。

广西宾阳古辣100兆瓦渔光互补项目。程琳摄

广西宾阳古辣100兆瓦渔光互补项目。程琳摄

“单块光伏板2平方米，上能借光生电，下能提供阴凉，水面鸭群、水下鱼苗，既利用了饲养空间，又实现了资源增益。”古辣项目现场运维负责人莫添升说。

春节期间的古辣镇，喜庆中多了一份忙碌。“‘光伏鸭’活动范围大，不仅肉质肥美毛色亮丽，而且生长周期短，一年能卖出两、三批。赶上春节，单只能卖到百余元，每年能增收五、六十万元。”宾阳县古辣镇新胜村绿头鸭养殖户陈飞行说。

养殖户陈飞行在光伏区水域养殖的绿头鸭。程林摄

养殖户陈飞行在光伏区水域养殖的绿头鸭。程林摄

鱼塘内，古辣镇三鼎村鱼塘承包户文旭宾正清理杂物，为下一季鱼苗投放做准备。“每年我们承包的塘，都会投放罗非鱼、鲤鱼和草鱼苗，到9月捕鱼季，能捕三万多斤，一年收入有二、三十万元。而且不用盯着养，人在果园，种植沃柑、甘蔗、龙眼，又添一笔收入。”

这样的鱼塘，在古辣项目一共有三个，每年捕鱼季能打上十万余斤，为当地的村民养殖户创收近百万元。

收入不仅从水里来。项目运营期间，光伏场站优先聘请当地村民进行组件清洗、除杂清漂等工作，场站厨师王彩连便是其中一员。

王彩连正在为项目场站员工准备晚餐。程林摄

王彩连正在为项目场站员工准备晚餐。程林摄

正值饭点，王彩连手中翻动着炒锅。“每天给场站员工做两顿饭，每月有三、四千元固定收入，空了做些散工，又能顾家。”她说。

赶上组件清洗或者除草清漂，王彩连的丈夫陆新龙也来到项目上。“每人每天能洗二十个光伏组串，洗一个组串三十元，一天收入五、六百元，整个清洗期下来，一人能挣到小两万块。”陆新龙说。

据莫添升介绍，场站清洗每年至少两次，每次用工二、三十人，每年可为周边农民创收近百万元。除此以外，项目每年还会向村集体支付鱼塘的土地租金。

项目有收成、集体有收益、农户有收入。“3年来，‘光伏+’效益已经突显出来，村民可以在‘家门口就业’，村集体实现了增收。”古辣项目现场生产负责人郑思友说。

“铁杆”庄稼地里的坚守和耕耘

“乡村振兴千女湖畔春光美，绿色发展晋控电力事业兴”。临近春节，在电站集控室，晋控电力长治发电公司沁县千女湖20兆瓦扶贫光伏电站（以下简称沁县光伏电站）值长秦鑫正在挥毫泼墨。

“这是我们站长史永革自创的对联，也是我们的心声。”秦鑫表示，作为扶贫电站，沁县光伏电站连续20年每年向当地政府提供200.1万元扶贫款，精准帮扶贫困户667户，每户标准每年3000元；临时用工50多人，解决富余劳动力，增加当地农民收入。

电站员工清理光伏板上的积雪。受访者供图

电站员工清理光伏板上的积雪。受访者供图

“自从地里种上‘铁杆庄稼’，不用东奔西跑就能挣大钱，1亩流转土地的租金是750块钱，我家10亩地一年就能旱涝保收7500元；在电站除草、修路打零工一天150元，一年又是5000多元；前年买了收割机，农忙时还能挣好几千；老婆在家开了个小卖铺……”鼓了腰包、甜了日子的52岁村民刘克虎心里舒坦，没事就到电站看看，遇上活就抢着干。

对于“铁杆”庄稼地，这几年，根据专家指导，史永革带领员工在光伏板行间种植了60亩近1米高的“矮高粱”，2023年1亩地打了800多斤；建鸡舍，养了500只“虫草鸡”；种辣椒、白菜、豆角、草莓、葡萄、香瓜等都有收获。

“作为农光互补电站，2024年开春，我们将种植400亩矮高粱，再养几箱蜜蜂，不仅能给作物传播花粉还能酿蜜，保证发电的同时，农业也红红火火搞起来。”史永革说。（田小丽对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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