人民网联合报道组

“按照北京的老规矩，过农历的新年（春节），差不多在腊月初旬就开头了。‘腊七腊八，冻死寒鸦。’这是一年里最冷的时候。可是，到了严冬，不久便是春天，所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。”这是老舍先生在《北京的春节》一文中对年的描述。

如今，这股年味正在流动的“春运”中酝酿，而“春运”也成为当下独特的年俗。

“欢迎大家乘坐红色鲁南线G6955次列车。”1月30日，在青岛北开往青岛北的G6955次环线列车上，开展了别开生面的“年俗非遗进高铁”活动。

五彩缤纷的花饽饽，憨态可掬的生肖布偶，形态各异的龙头帽，精巧别致的芦苇画……多种非物质文化遗产项目在车厢亮相。旅客们赏非遗、学技艺、亲手体验“福袋”制作和古代“龙砖拓片”技艺，共同感受中国传统文化。

在青岛北开往青岛北的G6955次环线列车上，旅客在列车上体验布偶缝制。王敏摄

“列车的速度越来越快了，回家的路也越来越近了。希望通过高铁把我们的非遗文化传递到家家户户，让更多人了解花饽饽。”花饽饽非遗传承人林淑萍介绍，在胶东地区传统习俗里，每逢节日，都会蒸上几锅花饽饽，装饰龙凤呈祥、石榴花开、莲花宝座等花型，寓意日子红红火火、蒸蒸日上。

除旧布新，祈福迎祥是春节民俗的本质内涵，也是春节民俗文化永远的主题。正如德国民俗学家鲍辛格所说：“一个传统不是因为古老才有价值，相反是有价值它才古老。”春节民俗传统的价值经历了千年岁月的锤炼与淘洗，历久弥新。

“咚得隆咚！”

在山西临汾，鼓声响起，意味着春节就不远了。

2月1日上午，在山西省临汾市尧都区吴村镇东郭村广场上，晋南威风锣鼓非遗传承人张勇站在中央，鼓手、锣手、钹手、铙手以他为圆心排成一圈圈圆形。

“高兴不过娶媳妇，热闹不过敲锣鼓。”在临汾市，威风锣鼓有广泛的群众基础，所属各县市区，几乎村村都有自己的锣鼓队，都有自己的“锣鼓曲牌”。

一阵锣鼓声落，一群身着红色花袄的妇女，喜气洋洋地挥舞着彩绸，摆动着花伞，欢快地扭起了大秧歌。中午12点，雪花依然轻舞飘璇，在风的“鼓舞”下升腾。广场四周，一串串红灯笼已挂上树梢，在飘舞的雪花映衬下，显得格外通红。冰天雪地里排练的村民们，依然热情似火。阵阵锣鼓声回荡在东郭村的上空，一敲一响，敲响一村的热热闹闹。

春节民俗在传承中变化，在变化中传承，春节民俗传统与适应时代环境的新变构成了春节的完整形态。

从“村超”到“村晚”，让一座在贵州省大山里的小城——榕江县远近闻名。

贵州省榕江县“村超村晚”现场。人民网 顾兰云摄

2月3日恰逢南方小年，榕江县热闹非凡。自2024年1月初“村超”新赛季启动以来，小年夜相聚榕江看“村超村晚”再次掀起欢庆热潮。此外，在“村超”赛场还设立了“村晚”龙门阵演播室，2023年“村超”赛场上涌现的各个代表性人物以及为村超赛事提供服务的代表，通过现场互动访谈+短视频的形式，畅谈他们的“村超”故事和“村超”梦想。

从只能塞毛票的小红包，到装得下千元的大红封袋；从只有八道菜的饭馆菜单，到越来越丰富的年夜饭套餐；从过年才能拍一张的“全家福”，到每时每刻都在亮起的闪光灯……从日益增长的物质文化需求，到日益增长的美好生活需要，几个字的简单改变反映出时代的进步，而在经济社会发展的过程中催生出形形色色的新年俗，在给百姓生活带来翻天覆地变化的同时，也给传统年俗注入新的时代内涵。（栗翘楚 乔姝 武笑 顾兰云 刘洋 董童 田小丽）

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(责编：王震、章斐然)

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