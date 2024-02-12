人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“老家有新事”系列报道

新春走基层|从春运到“村晚” 用“新”过年花样多

人民网联合报道组
2024年02月12日09:24 | 来源：人民网
小字号

“按照北京的老规矩，过农历的新年（春节），差不多在腊月初旬就开头了。‘腊七腊八，冻死寒鸦。’这是一年里最冷的时候。可是，到了严冬，不久便是春天，所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。”这是老舍先生在《北京的春节》一文中对年的描述。

如今，这股年味正在流动的“春运”中酝酿，而“春运”也成为当下独特的年俗。

“欢迎大家乘坐红色鲁南线G6955次列车。”1月30日，在青岛北开往青岛北的G6955次环线列车上，开展了别开生面的“年俗非遗进高铁”活动。

五彩缤纷的花饽饽，憨态可掬的生肖布偶，形态各异的龙头帽，精巧别致的芦苇画……多种非物质文化遗产项目在车厢亮相。旅客们赏非遗、学技艺、亲手体验“福袋”制作和古代“龙砖拓片”技艺，共同感受中国传统文化。

在青岛北开往青岛北的G6955次环线列车上，旅客在列车上体验布偶缝制。王敏摄

在青岛北开往青岛北的G6955次环线列车上，旅客在列车上体验布偶缝制。王敏摄

“列车的速度越来越快了，回家的路也越来越近了。希望通过高铁把我们的非遗文化传递到家家户户，让更多人了解花饽饽。”花饽饽非遗传承人林淑萍介绍，在胶东地区传统习俗里，每逢节日，都会蒸上几锅花饽饽，装饰龙凤呈祥、石榴花开、莲花宝座等花型，寓意日子红红火火、蒸蒸日上。

除旧布新，祈福迎祥是春节民俗的本质内涵，也是春节民俗文化永远的主题。正如德国民俗学家鲍辛格所说：“一个传统不是因为古老才有价值，相反是有价值它才古老。”春节民俗传统的价值经历了千年岁月的锤炼与淘洗，历久弥新。

“咚得隆咚！”

在山西临汾，鼓声响起，意味着春节就不远了。

2月1日上午，在山西省临汾市尧都区吴村镇东郭村广场上，晋南威风锣鼓非遗传承人张勇站在中央，鼓手、锣手、钹手、铙手以他为圆心排成一圈圈圆形。

“高兴不过娶媳妇，热闹不过敲锣鼓。”在临汾市，威风锣鼓有广泛的群众基础，所属各县市区，几乎村村都有自己的锣鼓队，都有自己的“锣鼓曲牌”。

一阵锣鼓声落，一群身着红色花袄的妇女，喜气洋洋地挥舞着彩绸，摆动着花伞，欢快地扭起了大秧歌。中午12点，雪花依然轻舞飘璇，在风的“鼓舞”下升腾。广场四周，一串串红灯笼已挂上树梢，在飘舞的雪花映衬下，显得格外通红。冰天雪地里排练的村民们，依然热情似火。阵阵锣鼓声回荡在东郭村的上空，一敲一响，敲响一村的热热闹闹。

春节民俗在传承中变化，在变化中传承，春节民俗传统与适应时代环境的新变构成了春节的完整形态。

从“村超”到“村晚”，让一座在贵州省大山里的小城——榕江县远近闻名。

贵州省榕江县“村超村晚”现场。人民网 顾兰云摄

贵州省榕江县“村超村晚”现场。人民网 顾兰云摄

2月3日恰逢南方小年，榕江县热闹非凡。自2024年1月初“村超”新赛季启动以来，小年夜相聚榕江看“村超村晚”再次掀起欢庆热潮。此外，在“村超”赛场还设立了“村晚”龙门阵演播室，2023年“村超”赛场上涌现的各个代表性人物以及为村超赛事提供服务的代表，通过现场互动访谈+短视频的形式，畅谈他们的“村超”故事和“村超”梦想。

从只能塞毛票的小红包，到装得下千元的大红封袋；从只有八道菜的饭馆菜单，到越来越丰富的年夜饭套餐；从过年才能拍一张的“全家福”，到每时每刻都在亮起的闪光灯……从日益增长的物质文化需求，到日益增长的美好生活需要，几个字的简单改变反映出时代的进步，而在经济社会发展的过程中催生出形形色色的新年俗，在给百姓生活带来翻天覆地变化的同时，也给传统年俗注入新的时代内涵。（栗翘楚 乔姝 武笑 顾兰云 刘洋 董童 田小丽）

“老家有新事”系列报道

新春走基层|在新家园兴业 在家门口“致富”

新春走基层 | 贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活

新春走基层|回家路“近了” 致富路“宽了”

(责编：王震、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层|从春运到“村晚” 用“新”过年花样多
　　“按照北京的老规矩，过农历的新年（春节），差不多在腊月初旬就开头了。‘腊七腊八，冻死寒鸦。…
高铁“夜行者”守护春运回家路
　　一到晚上，湄洲湾跨海大桥上寒风凛冽，夜色如墨。福州供电段莆田高铁供电工区工长许冲和工友身穿工作服，头戴明亮的头灯，在6米高的轨道车平台上忙碌着，仔细检修接触网设备。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部