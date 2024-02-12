人民网晋城2月12日电 （记者栗翘楚）“福禄寿喜财巡游”为游客带来新春吉祥祝福；身着舞龙服饰共举龙灯，感受传统文化的力量；“国风市集”汇聚了国潮文创、特色美食、趣味游戏等诸多内容……近日，随着安徽省“我们的节日——欢欢喜喜过大年”活动拉开新春序幕，位于安徽省池州市AAAA级景区——九华山大愿文化园，以“以行践愿”为主题、以大愿文化作为多域沟通线索，以场景体验消费重塑传统文化，通过“传统+时尚”全消费融合场景，展开了一系列春节文化游园活动，邀请广大游客体验传统过年氛围，感受传统与当代结合的文化之美。

陶阳里历史文化旅游区的陶阳庙会、浮梁古县衙的非遗大集、高岭中国村的瑞兽迎宾……这个春节，江西景德镇这座千年古城的文旅活动，正在陆续上演。随着“千馆之城”“五陶”业态、“夜珠山”文旅消费带等项目的建成，景德镇一跃成为全国游客出游的首选地之一。春节期间，景德镇精心策划了“相约瓷都过大年”主题系列活动，相继推出100余项文旅活动，让游客在陶瓷文化之旅中感受浓浓年味。

龙年春节期间，南县南洲镇南山村举行“在小院 过大年”联欢活动，现场相继开展新春宴、舞龙、地花鼓、歌舞、送春联、乡村义剪、公益作品展、木屋搭建、趣味手工、象棋比赛、打糍粑、篝火晚会等各类欢庆活动，喜迎新春佳节。