人民网记者 栗翘楚 王天乐 任妍 许峥

“三面青山一面水，一城瓷器半城窑”，这是民间对于景德镇的描绘，据了解，景德镇有着2000多年的冶陶史、1000多年的官窑史、600多年的御窑史。

景德镇是世界上少有的以陶瓷产业支撑千年发展的城市。近年来，随着互联网行业的不断发展，“陶瓷+直播”的模式也在景德镇走红，不少博主通过“线上直播”进行陶瓷文化交流。

如今，联网这把“火”，给景德镇带来了特殊的“窑变”。每到周末，待夜幕降临时，景德镇陶溪川直播基地灯火通明，景德镇年轻陶瓷创作者聚集在这里，支起帐篷和桌子，摆上刚刚出窑的陶瓷作品，而游走在各个摊位前的主播们对着镜头熟练地介绍着手中的产品，期待屏幕另一端的人们将它们拍下。

脱胎于国营瓷厂，经过数年精心打造，陶溪川文创街区开业迎客。依然耸立的老厂房、老窑炉、烟囱、水塔，与极具现代感的美术馆、研学基地、国际工作室、直播基地，构成了形态丰富的陶瓷空间，成为景德镇的文旅地标。

一炉窑火，延烧千年。如今在景德镇，越来越多的年轻人从老一辈手艺人手中接过非遗技艺的接力棒，为非遗注入青春活力。数万名在校大学生及来自全国各美术院校的毕业生将非遗元素融入自己创作的陶艺作品中，摆摊出售。在网络上，他们将短视频、直播等新媒体平台作为展示非遗技艺、传播非遗文化的重要载体，收获越来越多人的喜爱。

在景德镇国际陶瓷博览交易中心，越来越多的企业也在通过互联网将产品发往世界各地。据某电商数据显示，近三年来，景德镇陶瓷在其平台交易额达120亿元。

几百年来，瓷器一直扮演着中外文化交流“使者”的角色。如今，随着互联网新业态在这里的不断涌现，越来越多年轻人正慢慢地走近这里、了解这里、创新这里，用自己的行动和作品诠释陶瓷文化，也让这座老城焕发出新的活力。

(责编：王震、章斐然)

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