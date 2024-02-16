人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京津冀迎返程客流高峰 中国铁路北京局多措并举优化进出站服务

2024年02月16日09:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月16日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2月15日（初六）春运第21天，中国铁路北京局累计发送2033.7万人；当日，全局共发送旅客113.6万人，其中北京地区发送旅客51.25万人。

各大站具体发送旅客为：北京站发送5.98万人，北京西站发送13.5万人，北京南站发送19.1万人，北京北站发送2.2万人，清河站发送2.2万人，北京朝阳站发送2.53万人，北京丰台站发送4.2万人。此外，天津站发送13.3万人，石家庄站发送15.97万人、唐山站发送2.77万人，邯郸站发送2.7万人、京张高铁河北段，各站共发送2.91万人。

2月16日（初七），中国铁路北京局预计发送112万人，北京地区预计发送53.5万人，计划增开旅客列车78对。其中，北京站增开19对，北京朝阳站8对，北京西站增开16对，北京丰台站增开18对，北京南站3对，北京北站增开3.5对，清河站增开3对。

随着春节假期的结束，京津冀各大车站将迎来返程客流高峰，北京地区预计到达72.7万人。具体分别为：北京南站到达20.5万人；北京西站到达20.4万人；北京站到达9.2万人；北京丰台到达8.6万；北京朝阳站到达6.7万人；北京北站到达3.6万人；清河站到达3.5万人。

为此，中国铁路北京局各大站针对返程客流高峰，积极采取各项举措、优化旅客进出站服务保障。北京站、北京西、北京北站、清河站以及北京丰台站、北京朝阳站，针对返程客流高峰，加强现场服务引导，重点在站台、出站通道等区域做好宣传引导和重点帮扶，结合客流情况和现场实际，统筹安排干部支援，现场联劳协作，明确盯控帮岗要点；主动与相关所在站区管委会对接，畅通数据信息共享渠道，根据实时客流量，动态调整交通接驳组织措施，确保旅客安全有序、高效出站。

北京南站针对夜间到达旅客列车情况，持续加强与市交委等部门的联动机制，强化交通接驳能力，协调地铁4号线、14号线延长时间，方便旅客快速离站。车站还加强与公交部门的运力保障，根据客流情况夜间适时开设2条免费摆渡车路线，分别在南、北广场进行调配，以满足旅客需求；此外，为3条夜班公交线路备车7部，将适时根据客流情况加密发车频次，并在夜间北广场公交枢纽增开2条接驳专线。

石家庄站针对返程客流，将持续强化现场作业组织，围绕同站台对点列车、站停时间短、上下车人数较多等重点，提前预想，科学组织，合理掌握放行时机，加强宣传引导，确保旅客安全有序出行。车站组织青年志愿服务队在进出站口、检票口、售票厅等区域进行帮扶、引导，保障旅客出行和到达。

同时，中国铁路北京局各大站将继续提供“爱心售票口”、“爱心进站口”、“爱心候车专区”、母婴室、儿童娱乐区等系列服务。旅客可通过拨打铁路客户服务电话12306进行预约服务，为重点旅客提供轮椅、担架、优先进站、便利出站一条龙服务。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京津冀迎返程客流高峰 中国铁路北京局多措并举优化进出站服务
　　人民网北京2月16日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2月15日（初六）春运第21天，中国铁路北京局累计发送2033.7万人；当日，全局共发送旅客113.6万人，其中北京地区发送旅客51.25万人。 各大站具体发送旅客为：北京站发送5.98万人，北京西站发送13.5万人，北京南站发送19.1万人，北京北站发送2.2万人，清河站发送2.2万人，北京朝阳站发送2.53万人，北京丰台站发送4.2万人。…
客流持续攀升 春运过半全国铁路累计发送旅客2.3亿人次
　　人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，1月26日至2月14日，春运过半，前20天我国铁路累计发送旅客2.3亿人次，运输安全平稳有序。其中，2月14日全国铁路发送旅客1424.5万人次，创春运单日旅客发送量历史新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部