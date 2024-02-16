人民网北京2月16日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团公司（以下简称中国铁路北京局）消息，2月15日（初六）春运第21天，中国铁路北京局累计发送2033.7万人；当日，全局共发送旅客113.6万人，其中北京地区发送旅客51.25万人。

各大站具体发送旅客为：北京站发送5.98万人，北京西站发送13.5万人，北京南站发送19.1万人，北京北站发送2.2万人，清河站发送2.2万人，北京朝阳站发送2.53万人，北京丰台站发送4.2万人。此外，天津站发送13.3万人，石家庄站发送15.97万人、唐山站发送2.77万人，邯郸站发送2.7万人、京张高铁河北段，各站共发送2.91万人。

2月16日（初七），中国铁路北京局预计发送112万人，北京地区预计发送53.5万人，计划增开旅客列车78对。其中，北京站增开19对，北京朝阳站8对，北京西站增开16对，北京丰台站增开18对，北京南站3对，北京北站增开3.5对，清河站增开3对。

随着春节假期的结束，京津冀各大车站将迎来返程客流高峰，北京地区预计到达72.7万人。具体分别为：北京南站到达20.5万人；北京西站到达20.4万人；北京站到达9.2万人；北京丰台到达8.6万；北京朝阳站到达6.7万人；北京北站到达3.6万人；清河站到达3.5万人。

为此，中国铁路北京局各大站针对返程客流高峰，积极采取各项举措、优化旅客进出站服务保障。北京站、北京西、北京北站、清河站以及北京丰台站、北京朝阳站，针对返程客流高峰，加强现场服务引导，重点在站台、出站通道等区域做好宣传引导和重点帮扶，结合客流情况和现场实际，统筹安排干部支援，现场联劳协作，明确盯控帮岗要点；主动与相关所在站区管委会对接，畅通数据信息共享渠道，根据实时客流量，动态调整交通接驳组织措施，确保旅客安全有序、高效出站。

北京南站针对夜间到达旅客列车情况，持续加强与市交委等部门的联动机制，强化交通接驳能力，协调地铁4号线、14号线延长时间，方便旅客快速离站。车站还加强与公交部门的运力保障，根据客流情况夜间适时开设2条免费摆渡车路线，分别在南、北广场进行调配，以满足旅客需求；此外，为3条夜班公交线路备车7部，将适时根据客流情况加密发车频次，并在夜间北广场公交枢纽增开2条接驳专线。

石家庄站针对返程客流，将持续强化现场作业组织，围绕同站台对点列车、站停时间短、上下车人数较多等重点，提前预想，科学组织，合理掌握放行时机，加强宣传引导，确保旅客安全有序出行。车站组织青年志愿服务队在进出站口、检票口、售票厅等区域进行帮扶、引导，保障旅客出行和到达。

同时，中国铁路北京局各大站将继续提供“爱心售票口”、“爱心进站口”、“爱心候车专区”、母婴室、儿童娱乐区等系列服务。旅客可通过拨打铁路客户服务电话12306进行预约服务，为重点旅客提供轮椅、担架、优先进站、便利出站一条龙服务。

(责编：王连香、高雷)

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