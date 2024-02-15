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客流持续攀升 春运过半全国铁路累计发送旅客2.3亿人次

2024年02月15日16:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，1月26日至2月14日，春运过半，前20天我国铁路累计发送旅客2.3亿人次，运输安全平稳有序。其中，2月14日全国铁路发送旅客1424.5万人次，创春运单日旅客发送量历史新高。2月15日正月初六，客流持续向上攀升，全国铁路预计发送旅客1520万人次，安排加开旅客列车1284列。

“春节假期进入后半程，铁路返程客流强劲增长。”据国铁集团客运部负责人介绍，从铁路12306预售票情况看，2月15日，北京、广州、成都、西安、重庆、武汉、上海、南京、杭州、郑州等城市出发客流较多，北京、上海、广州、成都、深圳、武汉、杭州、西安、重庆、郑州等城市到达客流较多。

该负责人介绍，各地铁路部门积极应对返程客流高峰，千方百计挖掘运输潜力，增加客运能力供给，在主要热门方向和区间及时加开旅客列车，努力满足旅客出行需求。

此外，各地铁路部门还加大服务力度，落实便民利民惠民举措，为旅客出行提供便利。北京局、南昌局、武汉局加强照明、供暖、饮用水、卫生间、保洁等设备设施运维，积极协调加大公交、地铁、出租车等市内交通接驳力度，畅通旅客出行“最后一公里”。

 太原局、上海局、乌鲁木齐局为老弱病残孕等特殊重点旅客提供辅助器材和爱心服务，帮助出行困难的旅客顺畅返程。沈阳局、西安局、广州局在车站自助售取票机、进出站口、站台、自动扶梯、步行楼梯等重点处所增加人员力量，做好购票引导、候乘指引、咨询答疑等现场服务。南宁局开行今年首趟区内返岗务工动车组专列，搭载600余名返岗务工人员从河池西站前往南宁东站。

(责编：崔元苑、章斐然)
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