王绍绍

车站里、站台上人潮涌动，提着大包小包的旅客在候车大厅内往来穿梭……数据显示，春运自1月26日至3月5日，为期40天，全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次，同比2023年春运增长37.9%。

在4.8亿旅客平安出行的背后，有这样一群人，他们在万家团圆的时刻，依然坚守在一线岗位，守护春运“回家路”，为旅客出行保驾护航。

日行万步的春运站台“守护者”

今年春节，客运值班员段婷像往常一样忙碌在自己的岗位上。江西省新余北站的高铁站台长度只有550米，她每天在站台上走两万步左右，相当于徒步近12公里。

段婷在新余北站1站台上班，负责下行高铁的接发和旅客乘降组织工作。每天早上7点40分，第一趟高铁从这里驶出，她每天工作14个小时，列车到达发出密集、客流量大、工作时间长，这无疑是对工作人员耐力和体力的考验。

东西两端红外线报警器是否正常、消防设施设备是否完好、引导屏状态是否良好、轨道有无异物……上班之后，段婷需要仔细巡视整个站台，从一端到另一端，确保站台安全有序。每当列车抵达，段婷都会迅速前往指定位置，与列车长交接，同时留意车厢旅客上车情况，保障旅客出行安全。

在旅客排长队段地方，她就跑过去引导分流，保证旅客安全快速上车，以免耽误列车正点发车；遇到重点旅客下车，她主动上前询问情况并提供帮助；待每趟列车开走后，她会巡视站台卫生，看到有污渍，立马通知保洁处理，保持站台面干净整洁……做完这些工作，下一趟列车又来了，段婷又开始了同样的工作。

客运值班员段婷正在引导旅客有序检票进站。曾渝湘摄

春运期间，新余室外温度只有2度至3度，由于长时间的室外走动，段婷的脸被冻得通红，嘴唇也干燥得起皮。

“通过不停地走动，我可以看到站台地面是否干净，哪节车厢上车通道被堵需要分流我会立马赶过去，旅客也可以随时看到我们工作人员，有需要的时候第一时间能找到我们。”段婷说，即使再苦、再累，她对自己的工作也没有一丝懈怠。

今年是段婷参加工作以来的第7个春运。“春运期间，旅客流量大，突发情况也多，我告诉自己要更细心一点，多走走、多看看，保证旅客安全出行。”看着列车慢慢驶出站台，段婷露出了开心的笑容。

“幕”后护航的车站客运“指挥家”

早上10点，在江西鹰潭站综控室的监控视频里，春运旅客进站、出站、乘车的镜头都清晰可见。综控室里，电话、对讲机响个不停。

“7站台，K8713次列车开过来了，上车旅客951人，旅客较多，请加强乘降组织。”综控员张华正通过电话与客运值班员对接工作，她紧盯着监控屏幕，核对列车进出站时刻，抬头确认现场监控，不停地接收新指令，通过对讲机、电话向外传达和发布指令。

张华已经在综控员的岗位上工作8年了，从旅客检票、站台乘降，到列车准时到达与出发，客运工作的各个环节都离不开综控员。她们需要时刻保持注意力集中，准确操作设备，协调客运各岗位作业，因此被称为车站的客运“指挥家”。

张华正在使用对讲机沟通客运工作情况。蔡紫妍摄

张华的正前方是4块液晶显示屏，可以切换展示128个监控画面，将车站的每一个角落尽收眼底。操作台上是一字排开的6台电脑，显示着需要关注的不同信息。张华在一块块屏幕后与不同岗位上的工作人员进行联络，灵活切换操作，确保车站客运工作有序进行。

春运期间，鹰潭站日均开行旅客列车90多趟，密集时段每5分钟1趟车。验证、安检、检票、站台、乘车、出站……张华的工作涵盖了旅客从进站到出站的每一个环节。她负责广播提醒，引导旅客准时、有序上车，同时，还要与客运人员紧密对接，掌握车次和旅客的即时信息，预判晚点列车、车流高峰等情况。在她的“指挥”下，一列列火车缓缓驶出鹰潭站。

提及春节假期，她的语气里流露出对春运保障工作的自信与自豪。“鹰潭站每趟旅客列车的安全到发，背后都有我们综控员的‘护航’，工作虽然辛苦，但我觉得很有意义，为了万千旅客顺畅出行，这些付出算不了什么。”张华说。

坚守岗位41年的列车车号员

今年60岁的李金饶是江西上饶车务段横峰站的一名车号员。横峰站是集客货运为一体的车站，也是连接赣闽交界的重要枢纽。今年春运对于李金饶来说很特殊，这是他职业生涯中第41个春运，也是最后一个春运。

每逢春节，物资运输任务繁重，车流往来更加密集，这是李金饶最忙最累的时候。这段时间里，他每班要负责接发30余趟列车，承担着接报编组、检查货车、抄记车号等任务。

凌晨2点15分，李金饶向车站值班员请求上道作业，对到站的列车进行编组确认、车号核对、标记涂打。

每到夜里，室外的温度都会降至零下，轨道的地面结起一层厚厚的冰霜。第一节、第二节、第三节……从车头一直到车尾，李师傅一一进行核对，确保列车编组无误。

凌晨2点，李金饶正在检查关门车。陆佳骏摄

“这项工作看似简单，其实可不好干。”李师傅笑着说道，由于车流密集、现场作业量大，他每天需要走上万步，检查货车200余辆。李师傅细心地涂打标记、核对现车，为了确认列车车号、载重量等数据是否正确，他不时弯下腰或踮起脚尖观察，用手触摸冰冷的火车皮，一旦检查到异常情况，他都一一记录在笔记本上，绝不遗漏任何问题。

“虽然快退休了，但我只要在岗一分钟，便会干好这60秒。”李师傅说。

在自己的岗位上，李金饶日复一日、年复一年干着一样的工作，40多年来，他始终如一，用这份看似平凡的坚守，书写着不平凡的故事。（陈蓦然、丁波、陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：王震、章斐然)

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