人民网晋城2月13日电 （记者栗翘楚）打一份食堂的饺子，这就是山西省阳城县人民医院急诊科医生梁翮的年夜饭。

2月9日，除夕傍晚，县城街道上车流、行人渐渐稀少，四处悬挂的彩灯洋溢着春节的气氛，记者走进县人民医院，在急诊科的人群中见到了梁翮医生。

“刚接诊了一位一氧化碳中毒的老太太，马上还要安排把一位脑干梗塞的重症患者转至市医院。”梁翮说。

梁翮医生在指导护士查看病历。人民网记者 栗翘楚摄

今年48岁的梁翮，自2009年转入急诊科后，一干就是15年。24小时轮轴转是急诊科医生的工作常态，不是在抢救病人，就是在抢救病人的路上。梁翮开玩笑地说：“一年365天，自己呆的最久的地方是医院，坐的最久的交通工具是救护车。”

在各级医院，急诊科无疑是最繁忙的科室之一，这里的医生不仅需要当机立断的脑力，还需要充足的体力和足够的耐心。

“送到急诊科的病人，一部分是生命垂危亟需抢救的患者，这意味着医生要快速准确的给出抢救方案。在治疗的同时，也要照顾到家属的情绪。”梁翮说。

春节假期对于大部分人来说是休息放松、与家人团聚的好时节，但对于急诊科来说却是最忙的时候。

“平时我们一天的急诊接待量大约是50人左右，每到春节期间会翻番。第一是因为春节天气仍旧阴寒，一部分急诊病人是老年人突发心脑血管疾病，而主要的增量在于春节期间饮酒后引起的各种外伤。”梁翮说。

在急诊科15个年头，梁翮几乎每个春节都会在医院值班，他表示：“我们当医生的，最大的愿望是这个世界上没有疾病，每当我抢救成功一位患者，也就间接地延续了一个家庭的温暖，我苦点累点都值得。”

短短的10分钟采访，前来急诊科就医的患者从未间断过，最后谈及今年的新年愿望，梁翮咧着嘴说：“希望大家都能身体健康，也希望今晚能顺利地把食堂的饺子吃完。”

除夕夜，重症医学科主治医师徐晋伟仍在自己的病区忙碌。

见到徐晋伟医生时，他刚参加完一位透析颅内出血患者的会诊。“我们这里收治的病人大多数为脑出血、脑外伤、重度肺炎等危重病人，且病情的不确定性比较强，工作强度和挑战都比较大。”徐晋伟说。

今年是徐晋伟到重症医学科的第10个年头，相比于急诊科的24小时连轴转，重症医学科的当班时间是28小时，即当天早8点到次日中午12点，主要工作是为新收治的病人出具可行性治疗方案，以及随时观察病区病人的各项指标。

徐晋伟正在观察患者体征。人民网记者 栗翘楚摄

“无论新收治的病人还是已住院的病人，都会面临随时抢救的情况，当班最忙的时候可能只能休息2个小时。”徐晋伟说。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。相比其他学科，学医的实践性更强，从一开始面对颅内出血患者，到如今救治多发伤病人，徐晋伟通过10年的历练，如今救治病人更加得心应手。

高强度的工作也离不开家人的支持。“我的爱人也是一名医务工作者，所以彼此都会比较理解这份工作背后的价值和意义。我的孩子今年上一年级，虽然陪在他身边少，但孩子一旦说起爸爸妈妈是医生的时候，还是挺自豪的，我也感到特别欣慰。”徐晋伟说。

除夕当晚，重症医学科病区仍有不少需要进一步观察、治疗的患者。徐晋伟表示：“当医生久了，会让自己更懂得生命的价值，也更理解团圆的意义。衷心希望这里的病人们早日康复。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

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