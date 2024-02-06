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《财米油盐》| 各地“隐藏款”特产，春节涨价了没？

2024年02月06日13:52 | 来源：人民网
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“一盒29块9，有80克。”临近农历春节，在黑龙江省哈尔滨市的一家本土超市，市民朱一凡和白英良正在挑选货架上的蔓越莓，打算回家装盘待客。“咱家乡特产嘎嘎好吃！还红彤彤的，瞅着也喜庆。”

黑龙江省哈尔滨市比优特超市会展店负责人陈建飞告诉人民网记者，来自黑龙江抚远的蔓越莓对于本地人来说也很稀奇，今年爆火“出圈”后，已经成了各家置办年货的“新宠”。“我们店的蔓越莓产品价格稳定，以前每天能卖二三十盒，现在基本能卖到四五十盒，销量翻了一倍。”他介绍。

前不久，随着黑龙江哈尔滨等地冰雪旅游进入旺季，以黑龙江、广西两地互换砂糖橘、蔓越莓特产礼品为代表，南北多地掀起互赠特产的热潮，让黑龙江蔓越莓、山西大闸蟹、四川鱼子酱、广西茉莉花茶等“隐藏款”土特产“一战成名”。甚至不少当地人都惊呼：“没想到我家居然还有这些稀罕货呢！”

人民网《财米油盐》栏目在多地调研采访发现，春节前夕，多地“隐藏款”土特产销量攀升，但价格并没有“水涨船高”。

在山西省运城市临猗县，品极鲜大闸蟹养殖基地负责人李楠最近非常忙碌。他告诉记者，自去年底以来，线上线下咨询购买山西大闸蟹的消费者越来越多，销量已经实现了翻倍增长。为了“趁热打铁”扩大知名度，该品牌选择“逆向销售”，价格调至比去年同期更低。

四川雅安市市民黄卿同样是在四川文旅给哈尔滨的“回礼清单”上发现了自己家乡的“新特产”鱼子酱。惊讶之余他还主动购买品尝，发现自家产的鱼子酱味道不输国际品牌。

目前，全球60%的鱼子酱产自中国，而在黄卿的老家雅安市，每年产出的鱼子酱高达50多吨，远销全球30多个国家和地区。四川润兆食品有限公司加工厂经理卿勇介绍，仅春节前这一个月，该品牌鱼子酱的销量已经达到了去年全年的一半。尽管销量大涨，但产品售价没有改变。

广西南宁横州市同样是“隐形冠军”——全球每10朵茉莉花，有6朵来自这里。作为全球最大的茉莉花生产和茉莉花茶加工中心，横州的花茶企业有150多家，年加工总产值近100亿元。广西南宁横州市健辉茶厂销售总经理林素仙介绍，自家茉莉花茶销量同比去年已经上涨了20%。

“同学都知道了广西的‘隐藏款’土特产，比如砂糖橘和茉莉花，我打算年后带一些回去给他们。”在外地上学的南宁姑娘陆浩榕说。

一份份“土特产”不仅饱含“家乡味道”，也承载着一地的产业变迁与崛起。随着线上线下、大包小包的农产品抵达千家万户，消费市场也在供需两旺的年货热潮中开启了新气象。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞 梁爽

策划：陈键 李佳

文字/出镜：申佳平

采访：刘婷 徐成龙 朱虹 董童 卢鹏宇 冯肖慧 雷琦竣

临猗县融媒体中心（杜姿泫 翟璞）

天全县融媒体中心（何滨鸿 杨鸿）

横州市融媒体中心（黄桂兰）

摄像/剪辑：史新培

设计：林珊珊 赵若楠（实习生）

包装：赵晨


专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
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