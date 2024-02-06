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像“搭积木”一样建新站 我国第五座南极考察站建设进入最后冲刺阶段

2024年02月06日15:37 | 来源：人民网
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我国第五座南极考察站建设者在酷寒、极风等极端天气下完成主楼钢结构安装。郑迪 摄
我国第五座南极考察站建设者在酷寒、极风等极端天气下完成主楼钢结构安装。郑迪 摄
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人民网北京2月6日电 （记者任妍）罗斯海新站是我国继长城站、中山站、昆仑站、泰山站之后，在南极建设的第5座南极考察站。2月6日，记者从承建单位获悉，截止目前，南极罗斯海新站建设已进入最后冲刺阶段，建成后预计可容纳80名考察人员，开展大气环境、海洋基础环境、生物生态等多圈层、多学科的观测和科学研究。

据悉，罗斯海新站位于南极罗斯海海域的恩克斯堡岛，建筑面积5244平方米。罗斯海新站的建设充分考虑了南极特殊的自然环境条件，建筑采用了装配式、模块化的建造体系，体现了集约、绿色、智能的特点。在国内就已经量身定做了装配式钢结构件和功能模块，南极现场拼装后即可“拎包入住”。同时，采用轻质高强的建筑技术与材料，可以抵抗零下60摄氏度的超低温和海岸环境的强腐蚀。

罗斯海新站的建设充分考虑了南极特殊的自然环境条件，建筑采用了装配式、模块化的建造体系，体现了集约、绿色、智能的特点。在国内就已经量身定做了装配式钢结构件和功能模块，南极现场拼装后即可“拎包入住”。同时采用轻质高强的建筑技术与材料，可以抵抗零下60摄氏度的超低温和海岸环境的强腐蚀。“相比以前，如今南极考察站的施工建造科技含量更高，节省了施工周期，就像‘搭积木’一样。”中铁建工集团南极罗斯海新站项目生产副经理罗煌勋表示。

在极寒的条件下，建筑是否还能保障“结实”？吴兆兵表示，由于南极现场不具备焊接条件，罗斯海新站的钢结构搭建都是通过耐候性高强螺栓来完成。在南极低温下，常规的高强螺栓容易发生冷脆断。特地定制了耐候性高强螺栓，避免出现这种物理现象。完成钢结构“骨骼”的搭建之后，第二步就是安装功能模块。根据功能划分，模块分为度夏、越冬、办公室、实验室、厕所五大类。所有功能模块都采用国内加工、现场安装的方式，大大节省了现场的施工时间。一些大型模块，比如实验室，后期还会进行组合装修。最后一步就是安装幕墙板，给南极考察站“穿衣服”——外面是一层不锈钢板，背面是铝型材复合板，最里面的一层有聚氨酯泡沫板，让这件“衣服”不但坚固、美观，还特别保暖。

“今年是中国极地考察40周年，也是中铁建工集团第20次参与南极考察站建设，目前正在执行中国第40次南极考察任务。本次考察最突出的亮点是建设我国第五座南极考察站——罗斯海新站。”中铁建工集团南极项目书记、总工程师曹涛介绍，此行的任务就是罗斯海新站基础建设、主站建设，以及中山站地面站工程建设和设备调试安装。此次建设有94名队员随船出征，也是历年来参加建站人数规模最大的一次。（李子锐对本文亦有贡献）

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