人民网北京2月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月6日，铁路春运进入第12天，客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1290万人次，加开旅客列车1789列。各地铁路部门统筹做好应对低温雨雪冰冻天气和旅客出行服务保障，在天气好转的地区和线路持续增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团采取有力有效措施，积极应对低温雨雪冰冻天气，加大保安全、保畅通、保民生工作力度。相关铁路局集团公司根据天气变化情况，动态调整旅客列车开行方案，保障旅客出行安全。

武汉、广州局集团公司组织车站、通信信号、线路等单位成立扫雪应急队伍，配备打冰扫雪工具，加强对隧道口、跨线桥、重点线路等关键区段巡查力度；组织人员对机车顶部、撒砂装置、制动管路等进行重点检查，及时清扫转向架、踏面等部位积冰积雪，确保设备设施运行良好。

济南局集团公司兖州工务段组建了18支除雪小分队，根据降雪情况加密设备巡查。青岛工务段提前储备吹雪机21台、防冻液3吨以及各类扫雪除冰工具，及时做好扫雪除冰工作。济南通信段通过智能监测系统，对铁路沿线雨、雪数据实时监测，为行车组织提供参考。青岛北动车所组织500余名动车组机械师对47列66组动车组进行全面整备，确保状态良好。

郑州局集团公司加强对机车、车辆的检修维护力度，加密车灯、受电弓等关键设备和空调、茶炉、照明等服务设施检查频次，提升入库检修质量，确保列车安全上线运行；组织2列打冰车，对郑太高铁线路接触网进行除冰作业，自降雪以来已累计开行打冰车148列，对京广高铁、济郑高铁等6条线路接触网进行除冰作业。

南昌局集团公司针对赣北地区降雪天气，组织了近7000人的应急队伍，备足铁锹、融雪剂等扫雪除冰工具物资，安排19组除冰机车、55台应急内燃机车待命，随时上线融冰除雪。

太原、济南、成都局集团公司加强电煤、工业用盐等重点物资运输组织，为人民群众温暖过冬、欢度春节提供运输支撑。

同时，各地铁路部门密切关注春运旅客出行需求，在确保安全的前提下，统筹调配机车车辆和动车组资源，及时在热门方向增开旅客列车，精心做好站车旅客服务，最大限度满足旅客出行需求。

北京局集团公司在太原、沈阳、哈尔滨、长春、郑州、西安、武汉、石家庄等方向安排增开旅客列车178列。

上海局集团公司计划增开旅客列车528列，其中直通旅客列车336列，管内旅客列车192列，对289列动车组列车实行重联运行。

成都局集团公司积极对接地方政府，根据在外务工人员分布情况，增开上海、南京、杭州、深圳、重庆等热门方向夜间高铁20列。

武汉、广州局集团公司管内主要车站增加退改签窗口，方便服务旅客，在车站服务台、检票口、售票厅等岗位增派青年志愿者为旅客提供咨询、引导服务。

济南、郑州局集团公司加强站车秩序维护，在管内各大火车站站台、进站口、乘降梯等关键处所增派值守人员，铺设防滑垫，加强安全引导。

南宁局集团公司部分车站在客流高峰时段，设置“急客”专用通道，方便旅客快捷进站。

针对近期有网民反映“在线上渠道购买火车票显示没有余票，但在自助售票机上却显示有余票”问题，铁路12306技术负责人介绍，12306网站和自助售票机的票源和票库是相同的，并没有针对自助售票机留有单独票额。余票信息动态变化，因网络环境原因，在极为少见的情况下，可能偶发不同售票渠道余票数量显示不同步的现象。

铁路部门提示，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，并确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

当前，铁路客流较大，局部地区仍有雨雪天气，请旅客朋友及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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