人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

客流高位运行 2月6日全国铁路加开旅客列车1789列

2024年02月06日14:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月6日，铁路春运进入第12天，客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1290万人次，加开旅客列车1789列。各地铁路部门统筹做好应对低温雨雪冰冻天气和旅客出行服务保障，在天气好转的地区和线路持续增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团采取有力有效措施，积极应对低温雨雪冰冻天气，加大保安全、保畅通、保民生工作力度。相关铁路局集团公司根据天气变化情况，动态调整旅客列车开行方案，保障旅客出行安全。

武汉、广州局集团公司组织车站、通信信号、线路等单位成立扫雪应急队伍，配备打冰扫雪工具，加强对隧道口、跨线桥、重点线路等关键区段巡查力度；组织人员对机车顶部、撒砂装置、制动管路等进行重点检查，及时清扫转向架、踏面等部位积冰积雪，确保设备设施运行良好。

济南局集团公司兖州工务段组建了18支除雪小分队，根据降雪情况加密设备巡查。青岛工务段提前储备吹雪机21台、防冻液3吨以及各类扫雪除冰工具，及时做好扫雪除冰工作。济南通信段通过智能监测系统，对铁路沿线雨、雪数据实时监测，为行车组织提供参考。青岛北动车所组织500余名动车组机械师对47列66组动车组进行全面整备，确保状态良好。

郑州局集团公司加强对机车、车辆的检修维护力度，加密车灯、受电弓等关键设备和空调、茶炉、照明等服务设施检查频次，提升入库检修质量，确保列车安全上线运行；组织2列打冰车，对郑太高铁线路接触网进行除冰作业，自降雪以来已累计开行打冰车148列，对京广高铁、济郑高铁等6条线路接触网进行除冰作业。

南昌局集团公司针对赣北地区降雪天气，组织了近7000人的应急队伍，备足铁锹、融雪剂等扫雪除冰工具物资，安排19组除冰机车、55台应急内燃机车待命，随时上线融冰除雪。

太原、济南、成都局集团公司加强电煤、工业用盐等重点物资运输组织，为人民群众温暖过冬、欢度春节提供运输支撑。

同时，各地铁路部门密切关注春运旅客出行需求，在确保安全的前提下，统筹调配机车车辆和动车组资源，及时在热门方向增开旅客列车，精心做好站车旅客服务，最大限度满足旅客出行需求。

北京局集团公司在太原、沈阳、哈尔滨、长春、郑州、西安、武汉、石家庄等方向安排增开旅客列车178列。

上海局集团公司计划增开旅客列车528列，其中直通旅客列车336列，管内旅客列车192列，对289列动车组列车实行重联运行。

成都局集团公司积极对接地方政府，根据在外务工人员分布情况，增开上海、南京、杭州、深圳、重庆等热门方向夜间高铁20列。

武汉、广州局集团公司管内主要车站增加退改签窗口，方便服务旅客，在车站服务台、检票口、售票厅等岗位增派青年志愿者为旅客提供咨询、引导服务。

济南、郑州局集团公司加强站车秩序维护，在管内各大火车站站台、进站口、乘降梯等关键处所增派值守人员，铺设防滑垫，加强安全引导。

南宁局集团公司部分车站在客流高峰时段，设置“急客”专用通道，方便旅客快捷进站。

针对近期有网民反映“在线上渠道购买火车票显示没有余票，但在自助售票机上却显示有余票”问题，铁路12306技术负责人介绍，12306网站和自助售票机的票源和票库是相同的，并没有针对自助售票机留有单独票额。余票信息动态变化，因网络环境原因，在极为少见的情况下，可能偶发不同售票渠道余票数量显示不同步的现象。

铁路部门提示，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，并确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

当前，铁路客流较大，局部地区仍有雨雪天气，请旅客朋友及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
客流高位运行 2月6日全国铁路加开旅客列车1789列
　　人民网北京2月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月6日，铁路春运进入第12天，客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1290万人次，加开旅客列车1789列。各地铁路部门统筹做好应对低温雨雪冰冻天气和旅客出行服务保障，在天气好转的地区和线路持续增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。…
商务部：积极应对雨雪冰冻天气 做好春节生活必需品市场保供
　　人民网北京2月6日电 （记者栗翘楚）近期，我国部分地区出现大范围持续雨雪冰冻天气。各级商务主管部门积极采取措施，应对不利影响，全力保障春节生活必需品市场供应。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部