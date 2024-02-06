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商务部：积极应对雨雪冰冻天气 做好春节生活必需品市场保供

2024年02月06日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者栗翘楚）近期，我国部分地区出现大范围持续雨雪冰冻天气。各级商务主管部门积极采取措施，应对不利影响，全力保障春节生活必需品市场供应。

记者从湖南省商务厅获悉，为应对低温雨雪冰冻，湖南省各级商务部门迅速响应，积极应对，聚焦粮、油、肉、菜、蛋等生活必需品，全面部署低温雨雪冰冻天气下生活必需品应急保供工作。目前来看，湖南省蔬菜、水果、肉蛋奶等生活必需品商品丰富，经营活动平稳有序。各大商超已提前部署，密切关注市场变化，及时补充热销商品货源。为应对雨雪天气出行不便，省内大型商超均开通线上销售渠道，增加线上销售配货岗位人员，为居民提供“足不出户、配送到家”的优质服务。

在安徽省宿州市，当地商务部部门积极与应急、气象、交通等部门协作，及时掌握最新天气情况，指导重点保供企业，拓宽进货渠道，加大货源组织，保障市场供应。2月3日，宿州百大农产品批发市场储备蔬果肉粮油2万余吨，日进场蔬菜1500余吨，日进场量较平时增长百分之二十。此外，自2月2日起，宿州市启动重点保供企业日监测制度、县区异常情况日报制度，对重点企业日库存量、价格波动、物流渠道等情况进行日调度。

在宁夏回族自治区银川市，为保障2024年春节期间银川肉菜市场供应，维护全市肉菜价格稳定，切实保障民生，当地政府决定于2024年春节期间在市辖三区投放储备调控肉菜10093.77吨。其中，投放肉品及数量政府储备冻肉93.77吨，投放蔬菜及数量政府储备调控菜10000吨。本次投放的储备调控肉菜销售对象为居民个人，不针对餐饮企业及集体伙食单位售卖。

记者从商务部获悉，各地商务部部门将围绕加强监测预警，做好应对准备；强化货源组织，保障库存充足；及时投放储备，增加市场供应；优化便民服务，畅通末端配送；深入排查隐患，营造安全环境等方面保障春节生活必需品市场供应。

此外，据商务部监测，目前全国生活必需品市场供应总体量足价稳。近日，全国36个大中城市大型超市粮、油、肉、蛋库存量较1月初增加1-2成；全国200家大型农副产品批发市场蔬菜、猪肉价格较1月初小幅上涨，但较去年同期有所下降，其他品种价格总体稳定。

(责编：申佳平、吕骞)
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