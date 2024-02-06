人民网记者 夏晓伦

一碗鸡汤，是爱，是支持，更是一份情怀。

近日，由温氏食品与人民网联合推出的微电影《守味人》第3季发布，影片邀请了羽毛球世界冠军混双组合郑思维、黄雅琼出演，引发网友热议。

微电影《守味人》第3季。影片截图

有网友表示，“感谢雅思过去一年带来的精彩比赛”“感谢过去一年，努力奔跑的自己”“感谢阳光、雨露以及同行鼓励的人”“一个人的成功离不开家人的支持”“新的一年让我们一起去赢，中国羽毛球队加油”……

守护味道

用镜头传递爱和温暖

2020年，温氏食品上线品牌微电影《守味人》第1季。影片的女主人公是一名养殖技术指导员，从小喜欢吃红烧肉，为实现养猪梦想，却与父亲隔阂多年，直至春节回家，才偶然得知一个秘密：是父亲的默默付出，一直在背后支持着她。

2023年，温氏食品与人民网联合推出微电影《守味人》第2季。影片男主人公在城市拼搏，却总因一道香菇炖鸡想起家人，也想起父亲多年对养鸡的付出和热爱，决心返乡创业养鸡，却遭到父亲的反对……但孰知，最爱他的人就一直陪在他身边。

时间来到2024年春节前夕，温氏食品与人民网再次联合推出微电影《守味人》第3季。影片中，年少在训练队接受训练的郑思维，由于父母来看望他送鸡汤补营养的行为，而被训练队的小伙伴们调侃为“鸡汤弟弟”，加上叛逆期状态不佳从而跟父母争吵。

直到无意间在父母的行李箱中看到了妈妈藏在记事本的秘密——发现妈妈浓缩在每一碗鸡汤里面的爱，原来父母一直在默默陪伴和守护自己。此后郑思维便更理解父母背后的用心与守护，也领悟了“球不落地 永不放弃”的体育精神，更加努力的训练，与搭档黄雅琼一次次打赢对手，拿下比赛，成为羽毛球混双冠军。

守味人，守护味道的人。每一份健康、营养、安全食材的输出，同样离不开出色而专业的“守味人”严格把控从农场到餐桌的每一步。对此，温氏食品集团股份有限公司董事长温志芬表示，希望以守味人的身份，陪伴并助力所有在人生旅途上拼搏的消费者们。

守护运动健儿

用行动支持体育运动事业

合理膳食、均衡营养是健康体魄的根本，合理运动、适当锻炼是强健体魄的途径。

2020年5月，温氏食品与中国国家羽毛球队（以下称国羽）在广东云浮举办“云家宴”，宣布签约成为国羽官方供应商；2022年9月，双方举办合作续约仪式，继续为运动健儿营养安全护航。

续约仪式。受访方供图

“回顾这些年的双方合作，我们携手国家羽毛球队始终向大众传递的正确健康理念。”温志芬表示，站在冲刺2024巴黎奥运会的新起点，继续力挺国羽，作为国羽背后的力量共筑下一个冠军梦想。

如今，全民健身的热度高居不下，更多的国民加入到体育运动中，体育运动不仅在赛场竞技，更应该帮助国民在生活中强身健体。

专家表示，食品企业要展现担当，以“多元、营养、健康”的食品消费需求为出发点和落脚点，利用自身优势，持续为大众提供多样化、精细化、营养化、生态化的安全食材。不断以产品、行动、理念助力“健康中国“蓝图描绘，让每一桌“人间烟火”盛满营养、健康和幸福滋味。

“未来，将继续联合国羽，持续不断的向大众传递营养饮食、健康向上的生活理念，以高品质持续引领行业高标准，以高品质持续力挺国家羽毛球队备战每一次赛场。”温志芬说。

守护消费者

用品质引领行业发展

在食品行业不断发展的今天，健康与美味并重的食品越来越受到消费者的青睐，而品质是重中之重。

生产的核心是品质，在食品企业的长期发展当中，品质要贯穿在企业的经营当中，确保每一个员工在工作环节当中，都能履行职责，用诚信来对待每一件产品，每一个消费者，这样才能获得消费者的良好口碑和市场的认可。

公开资料显示，温氏食品创立于1983年，至今已有41年。截至目前，养殖基地遍布全国24个省份，业务全面覆盖食料、育种、科研、养殖、屠宰、加工、运输、销售等环节，为市场提供值得信赖的产品。

据了解，温氏食品采用科技生态养殖，严格监管每个生产环节，以保证高质量产品的出品，健康营养和食品安全同时兼顾。对此，业内人士指出，国羽的选择，自然更安心。

食品的安全问题关乎着民生，多年来一直具有较高的关注度。专家表示，食品企业要致力于向优质化、营养化、功能化、科学化理性且有序的健康发展，符合市场的要求，将为国家、消费者、社会营造一个负责任的食品环境，保障民众的舌尖上的安全。

对此，温志芬表示，作为畜禽养殖行业企业，一直致力于为消费者提供放心、美味的鲜活肉类食品，实施全产业链的严格管控，保证食材的新鲜及优质，坚持用心守护从农场到餐桌的每一步。

(责编：申佳平、吕骞)

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