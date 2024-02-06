人民网北京2月6日电 （记者孙红丽）国务院新闻办6日举行新闻发布会，介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况。商务部副部长盛秋平在会上表示，中央经济工作会议提出要积极培育国货“潮品”等新的消费增长点，商务部认真贯彻落实中央经济工作会议精神，丰富国货“潮品”消费供给，打造更具年味的消费场景，将国货“潮品”送进千家万户，送到百姓身边。

盛秋平介绍，一方面，以老字号为重点，促进国货“潮品”消费。老字号承载着深厚的中华优秀传统文化，深深根植于百姓的日常生活。近日商务部会同相关部门，公布了第三批中华老字号，将382个品牌正式认定为中华老字号。目前，全国中华老字号的数量已经达到1455个，为国货“潮品”消费注入了新的力量。接下来，将聚焦春节等传统节日，组织老字号和新国潮企业线上线下融合开展系列活动，打造更多“必购必带”的特色商品，让消费者在品味国货“潮品”的过程中，感受中华优秀传统文化的独特魅力。

另一方面，以步行街为载体，加强国货“潮品”推广。近日，将哈尔滨中央大街等8条步行街确认为第三批全国示范步行街。截至目前，全国示范步行街的数量已经达到19条，大家耳熟能详的如北京王府井、上海南京路、广州北京路、杭州湖滨、福州三坊七巷等都位列其中。春节期间，各地依托步行街，举办了形式多样的促消费活动。

“接下来，我们将指导各地步行街、商圈、一刻钟便民生活圈等结合消费旺季，因地制宜开展消费促进活动，推动老字号产品在步行街集中展示展销，打造更多还原历史原貌、能够‘置身其中’的沉浸式消费场景，让‘品位老字号 嗨逛步行街’成为广大消费者购物休闲的新年新选择。”盛秋平说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经