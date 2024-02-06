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低温雨雪冰冻灾害地区生活必需品如何保供？商务部回应

2024年02月06日11:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者孙红丽）国务院新闻办6日举行新闻发布会，介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况。商务部副部长盛秋平介绍，近期，商务部结合形势变化和实际需要，不断完善工作举措，保障生活必需品供应“市场平稳、线上顺畅、点上充足”。据商务部监测，近期全国重点保供企业进销存量稳步增加，能够保障广大城乡居民节日消费需求。

应对异常天气，做到未雨绸缪

盛秋平表示，2024年春节假期长于往年，出行人次预计将创新高，叠加近日全国出现大范围雨雪天气，做好生活必需品保供工作十分重要。

一是加强货源组织，丰富节日供应。根据春节消费特点，增加蔬菜、水果、肉类、水产品等商品节日供给，开展“网订店取”等便民服务。上海江桥批发市场、上农批、江杨水产等主要批发市场节日期间不休市。北京全市18家重点连锁超市700余个门店春节期间正常营业。广州指导重点保供企业按平时2—3倍库存量增加部分热销商品备货。太原河西农副产品批发市场组织1000多名商户到全国采购货源，节前储备蔬菜、水果2万多吨。

二是应对异常天气，做到未雨绸缪。近日，商务部组织重点地区召开专题调度会；加强与气象、交通等部门协同，提前做好应对准备；梳理相关地区中央、地方政府储备情况，随时投放市场。重庆、济南开展低温雨雪冰冻灾害应对演练，模拟春节期间遭遇冰冻灾害场景下，开通生活必需品绿色通道、组织跨区县调拨物资等。湖南应对雨雪天气影响，指导大型商超开通线上销售渠道，提供“足不出户、配送到家”服务。山东、河南、陕西、甘肃、宁夏等地春节前后将投放储备肉约3100吨、蔬菜7万吨、鸡蛋500吨，增加节日市场供应。

三是关注地震灾区，保障安心过节。地震灾区群众生活情况始终是关注的重点。商务部指导甘肃、新疆地震灾区商务主管部门，组织调运生活必需品，推动经营主体尽快恢复营业，保障安置居民基本生活需求。梳理灾区周边中央储备冻牛羊肉、边销茶等库存情况，可随时应需投放。根据调度，甘肃积石山地震灾区安置点开设便民超市33个，新疆乌什县、阿合奇县市场经营户已逐步恢复营业，当地商务主管部门组织了节日食品和民族特色商品货源，灾区群众生活必需品供应有保障。

健全“监测、调度、储备”三张网

生活必需品应急保供关系老百姓的基本生活需求。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，下一步，商务部将聚焦粮油肉蛋奶果蔬这些重点品种，着眼长远，不断健全“监测、调度、储备”三张网。

第一张网是织密市场监测网，及时掌握生活必需品重点品种生产、流通、消费的基本情况。粮油肉蛋奶果蔬，此外还有一些小包装食品、饮用水，都把它列为保障的重点品种。还拓展样本企业，加强量价监测，完善监测预警机制，防范化解苗头性、倾向性的问题，对这种情况做到“早发现、早处置”。

第二张网是强化组织调度网，因为保供具有应急性质，遇到灾情的时候要“闻令而动”，健全与气象、交通运输、应急管理等部门的即时联络机制，充分发挥全国性大型骨干保供企业的作用，加强横向协作，形成保供合力。健全四级应急保供工作体系，商务部层面、省层面、市和县这四级，强化保供企业队伍建设，加强产销衔接和货源组织。此外，完善常态化的联保联供机制，提高区域之间互保能力，做好应急保供培训和预案演练，提高应急响应能力。

第三张网是完善物资储备网。加强市场分析研判，组织好中央储备，适时收储、投放，指导做好地方储备的吞吐调节。推动全国各省市拓展生活必需品的储备品种，加强储备分级体系建设。发挥市场经营主体的作用，因时因势增加商业库存。强化储备的日常管理，物资储备过程中要保障安全，确保储备商品能够“储得足、调得出、用得上”。

(责编：孙红丽、吕骞)
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