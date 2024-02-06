人民网北京2月6日电 （记者孙红丽）国务院新闻办6日举行新闻发布会，介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上介绍，随着老百姓生活方式的变化、需求也发生了变化，我国消费市场呈现出很多新的特点，这些特点在临近春节的时候表现得更加鲜明。

一是更加追求绿色健康。体现为老百姓消费理念的变化，现在无糖糕点、保健礼盒、低脂零食等商品销售快速增长，节能家电、低碳出行等绿色产品和服务也是广受欢迎。

二是更加凸显个性多样。过年了，大家都想要过一个不一样的年，餐饮企业推出堂食预定、送餐到家、到店自提等特色服务。大家外出休闲度假也是越来越多样化，比如北上滑雪、南下冲浪、城市漫步等。

三是更加彰显文化特色。国货、国潮、国韵产品成为龙年春节消费者的“新宠”，“龙”元素潮流新品倍受欢迎，逛市集、赏花灯、看演出这种传统文化消费的氛围也日渐浓厚。

四是更加青睐科技智能。洗地机、洗碗机、智能门锁成为家居生活的“新三样”；智能手表、无线耳机、智能眼镜成为可穿戴设备的“三件套”。

“中国人的春节，最鲜明的节日特点就是阖家团圆、温情相聚，节日的特色就是聚焦年货、年礼、年味。商务部顺应老百姓的消费意愿，推出燃冬冰雪、腊八国潮、喜闹元宵、春日焕新等节日场景，指导全国各地的商务主管部门营造喜迎新春、热闹过年的欢乐氛围。”徐兴锋说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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