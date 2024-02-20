人民网北京2月20日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，2月19日全国铁路发送旅客1404.3万人次，1月26日春运以来全国铁路累计发送旅客超3亿人次，运输安全平稳有序。2月20日，全国铁路客流继续保持高位运行，预计发送旅客1330万人次，安排加开旅客列车1716列。

从铁路12306预售票情况看，2月20日，成都、北京、广州、重庆、武汉、西安、郑州、长沙、上海、杭州等城市出发客流较多，北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、西安、武汉、重庆、南京等城市到达客流较多，武汉-广州、南宁-广州、广州-深圳、杭州-宁波、武汉-深圳、广州-东莞、苏州-上海、长沙-深圳、成都-重庆、上海-苏州等区间客流较大。

各地铁路部门充分挖潜扩能，在主要热门方向和区段增加运力投放，采取有力措施防范寒潮天气影响，加大服务保障力度，努力满足旅客出行需求。

哈尔滨局集团公司安排加开北京、杭州、广州、上海、齐齐哈尔、牡丹江等方向旅客列车92列。

北京局集团公司加开旅客列车245列，优化北京地区各大车站出站通道，在站台、扶梯、出站口等关键部位加强引导，方便返京旅客安全快速离站。

太原局集团公司积极应对降雪降温天气，储备热滑、刮冰车及打冰应急人员，随时上线打冰除雪。

郑州局集团公司加开管内旅客列车23列，满足省内热门城市间人员往来需要。

武汉局集团公司安排近万名除雪打冰人员24小时待命，储备50余台内燃和电力机车随时可上线进行除雪打冰作业。

西安局集团公司加开北京、上海、广州方向旅客列车132列。

上海局集团公司加开阜阳西至上海、杭州等方向夜间高铁列车35列。

南昌局集团公司加开前往长三角、珠三角等方向旅客列车94列，其中加开萍乡至上海、九江至深圳务工专列2列；对28个车站300余组电热融雪装置进行功能测试，提升线路化雪防冻能力。

广州局集团公司加开广州、深圳、惠州、东莞等方向旅客列车583列，其中夜间高铁342列。

成都局集团公司加开川渝黔三地开往上海、广州、西安等方向夜间动车组66列，自2月15日以来，已开行务工专列19列，护航1万余名务工人员返岗。

南宁局集团公司加开兴义至杭州等热门方向旅客列车158列，其中开行桂林至深圳北、百色至广州南“点对点”务工专列2列。

兰州局集团公司开行定西北至青岛北的“点对点”高铁务工专列，助力甘肃定西市“六县一区”务工人员外出就业。

乌鲁木齐局集团公司加开北京、上海、武昌、成都等方向旅客列车18列。

青藏集团公司加大对青藏铁路、敦煌铁路、格库铁路大风区段线路巡查，确保设备设施状态良好。

铁路部门提醒，受寒潮天气影响，各地铁路部门将根据天气情况动态调整旅客列车开行方案，主动规避安全风险，请旅客朋友及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行。

(责编：王连香、高雷)

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