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节后客流仍保持高位运行 各铁路部门加大出行服务保障力度

2024年02月18日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月17日（正月初八），全国铁路发送旅客1606.7万人次，连续4天刷新春运单日旅客发送量历史新高；春节假期（2月10日至17日），全国铁路累计发送旅客9946万人次。2月18日（正月初九），全国铁路预计发送旅客1510万人次，安排加开旅客列车1709列。

国铁集团客运部负责人介绍，春节假期结束后，学生、务工等客流明显增多，铁路客流继续保持高位运行。从铁路12306预售票情况看，2月18日，北京、广州、成都、重庆、西安、武汉、郑州、杭州、长沙、上海等城市出发客流较多，北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、武汉、西安、重庆、南京等城市到达客流较多，广州—深圳、天津—北京、湛江—广州、重庆—成都、苏州—上海、北京—上海、南宁—广州、武汉—深圳、南京—上海、三亚—海口等区间客流较大。

各地铁路部门充分运用12306大数据，科学分析客流规律，充分挖掘运输潜力，在客流集中的线路和区段加大运力投放，努力满足旅客出行需求。

哈尔滨局集团公司增开去往北京、上海、广州、杭州、天津、青岛、沈阳等方向旅客列车86列。

沈阳局集团公司加开北京、哈尔滨、大连等方向的旅客列车89列，安排动车组列车重联运行77列，普速列车加挂车厢160辆。

武汉局集团公司在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁等热门线路区间加开旅客列车162列，其中加开北京、上海、广州、杭州等方向的夜间高铁44列，并对广州、深圳、上海、宜昌等方向的68列动车组列车重联运行。

上海局集团公司在京沪、广深、徐蚌、合阜等方向增开旅客列车443列，对178列动车组列车重联运行。

南昌局集团公司加开去往长三角、珠三角等方向的旅客列车126列，其中在九江、赣州、萍乡、吉安等务工人员集中地区加开去往江浙沪、广深等方向的普速客车28列。

南宁局集团公司增开桂林北至全州南、兴义至广州白云等热门区段的旅客列车120列。

昆明局集团公司开行去往广深、长三角等地的高铁务工专列4列，“点对点”运送2000多名务工人员返岗就业。

青藏铁路公司安排西宁至西安北的6列动车组列车重联运行，在西宁至成都西、格尔木、门源方向加开旅客列车6列，在拉萨至日喀则间加开旅客列车4列。

同时，各地铁路部门加大出行服务保障力度，落实便民利民服务举措，助力旅客平安有序温馨出行。

北京局集团公司北京站、北京西站、北京南站等各大车站畅通所有出站通道，在站台、扶梯、出站口等关键部位强化盯控力度、加强宣传引导，让返京旅客快速安全离站。

武汉局集团公司各大车站扎实做好乘降组织，安排老幼病残孕等重点旅客优先进出站，汉口、武汉、十堰、宜昌东等客流较大车站成立132个站台乘降组织小分队，做好车门、电梯等部位安全防护和旅客引导。

上海局集团公司在上海虹桥、苏州、嘉兴南、扬州东等40座车站推行座椅扶手扫码充电，可享受人不离座的免费充电服务。

南宁局集团公司湛江站梳理优化进出站流线，在进站口、候车室等关键处所增加引导标识，并为重点旅客提供预约登记、优先办理、轮椅担架、爱心通道等一系列服务。

铁路部门提醒，根据中央气象台发布的寒潮橙色预警，2月18日至22日，我国大部地区将出现大范围雨雪天气，铁路部门将根据天气变化动态调整旅客列车运行方案，请广大旅客朋友及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行。

(责编：王连香、高雷)
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