人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月17日（春运第23天，农历正月初八），全社会跨区域人员流动量30828万人次，环比下降0.1%，比2023年同期增长52.4%，比2019年同期增长47.5%。

其中，铁路客运量1606.7万人次，环比增长5.1%，比2023年同期增长37.6%，比2019年同期增长32.9%。公路人员流动量28872万人次，环比下降0.3%，比2023年同期增长53.5%，比2019年同期增长49.7%。水路客运量119.1万人次，环比下降2.0%，比2023年同期增长46.1%，比2019年同期下降42.0%。民航客运量230.7万人次，环比下降1.8%，比2023年同期增长38.9%，比2019年同期增长15.7%。

记者梳理发现，自2月13日（农历正月初四）全社会跨区域人员流动量突破3亿人次以来，2月14日、15日、16日、17日均突破3亿人次，截至2月17日，全社会跨区域人员流动量已连续五天超3亿人次。

据交通运输部发布数据显示，春节假期（农历正月初一至初八）全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次。其中，铁路客运量9946万人次；公路人员流动量216655万人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量198029万人次，公路营业性客运量18626万人次；水路客运量941万人次；民航客运量1799万人次。

据气象部门预测，2月17日至22日新一轮寒潮天气影响我国中东部地区将有剧烈降温和大范围雨雪天气。对此，交通运输部高度重视本轮寒潮天气防范应对工作，督促指导相关地方交通运输部门加强防范，有效应对，确保安全。

2月17日下午，交通运输部召开视频调度会，针对本轮寒潮天气防范应对工作，对新疆、山西、山东、河南、湖北、湖南、贵州、陕西8个预计受寒潮大风影响较重的省份逐一进行调度部署，要求全力做好寒潮天气防范应对、春运服务保障、安全生产、保通保畅等工作，切实做好恶劣天气预报预警和防范应对工作，切实加强重大风险防范和安全监管，确保人民群众平安便捷温馨出行，确保重点物资运输高效顺畅。

新疆交通运输部门动态掌握全区国省干线监测数据，持续落实调度指挥、清冰除雪、应急处置和疏堵保畅等措施。山西交通运输部门储备挖掘机301台、装载机527台、起重机117台、压路机264台、除雪车64台、扫路车16台及融雪剂等多种应急物资。协调公安部门启动高等级勤务，一旦发生降雪，公安、交管部门将协同开展压行带路，保障司乘人员安全。

山东交通运输部门牵头建立了每日联合会商、“一路多方”快速处置、交通公安卫健前置备勤、省际协同联动等4项工作机制，形成常态化协同应对冰冻雨雪灾害的工作格局。

河南交通运输部门储备了2.56万吨融雪剂，提前预置力量，严密防护收费站、服务区、互通立交出入口，长大桥隧两端，易拥堵点等重点路段。

湖北交通运输部门认真复盘总结上轮低温雨雪冰冻灾害应对工作，深入总结经验教训，举一反三查找问题，清单化制定改进措施。逐一调度相关市州交通运输局和重点高速公路经营管理单位，做好春运返程高峰疏堵保畅及新一轮雨雪天气应对工作。

湖南交通运输部门保持应战状态，重点建立长距离拥堵路段铲冰除雪和车辆分流机制，做好滞留旅客生活保障和转运安置准备，加强应急物资补充储备。

贵州交通运输部门在全省共设置应急物资储备点466个、储备物资3.2万余吨，设置清障救援点318个，安排1.2万名应急保障人员、2200余辆应急车辆值班备勤。陕西交通运输部门提前撒布融雪剂、防滑料，在隧道出入口、桥面、长大纵坡、暗弯冷背易积雪、易结冰路段等重点区域加密撒布频次，做到提前防范，提前处置。

(责编：孙红丽、高雷)

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