人民网北京2月18日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，今年春节长假期间（2月10日至17日），全国邮政快递业总体运行安全平稳，寄递渠道畅通有序。揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量与2023年春节假期相比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量与2023年春节假期相比增长82.1%。

互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。数据显示，自春运开始以来（1月26日至2月17日），全国邮政快递业揽收快递包裹56.55亿件，较2023年春运同期增长30.8%；投递快递包裹59.94亿件，较2023年春运同期增长21%。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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