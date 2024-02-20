人民网北京2月20日电 （记者申佳平）记者日前从工业和信息化部获悉，2023年，工业和信息化部根据代表委员建议提案共出台相关政策措施96项。

工业和信息化部始终把办理建议提案作为听取民意、接受人民监督的内在要求和科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。2023年，共承办全国人大议案、建议和政协提案1864件，涉及制造业高质量发展、数字经济、中小企业发展、节能降碳、新能源汽车、新材料、产业链供应链安全等多个方面，为加快推进新型工业化提供了许多有价值的决策参考。

根据代表委员的建议提案，2023年，工业和信息化部共出台相关政策措施96项，出台的政策文件采纳建议提案所提意见294条。

一是吸收大力发展先进制造业等建议，实施先进制造业集群发展专项行动、制造业重点产业链高质量发展行动，新增3家国家制造业创新中心、1家国家地方共建制造业创新中心，加快推动省级制造业创新中心建设。

二是吸收加强专精特新企业培育等建议，举办全国专精特新中小企业发展大会，新培育专精特新“小巨人”企业3600多家，实施科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年），认定100家中小企业特色产业集群，遴选首批30个中小企业数字化转型试点城市。

三是吸收加大网络基础设施建设力度等建议，新增建成5G基站104.47万个，新增97个城市达到千兆城市建设标准，5G应用融入71个国民经济大类，“5G+工业互联网”项目数超过1万个。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经