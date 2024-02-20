人民网北京2月20日电 （记者申佳平）记者日前从工业和信息化部获悉，2023年全国两会期间，全国人大代表潘教峰提出《关于启动自动驾驶标准制定工作前置的建议》，该建议交由工业和信息化部会同国家发展改革委研究办理。2023年7月，工业和信息化部书面正式答复了潘教峰代表。

据了解，十四届全国人大代表潘教峰在调研时发现，各地自动驾驶管理标准规范不一，企业跨区域进行自动驾驶运营时需要大量的适配工作，承受较大的运营成本压力，不利于自动驾驶技术的商业化落地。为此，潘教峰聚焦我国智能网联汽车标准法规体系建设工作，建议在自动驾驶技术进入大规模商业化应用之前开展自动驾驶相关标准制定工作，并从加强城市间沟通与合作、强化行业主管部门指导引导作用、通过部际联席会议制度加强政策协同等三方面提出具体建议。

收到建议后，工业和信息化部高度重视，按照全国人大有关工作要求，积极推进建议办理工作。通过办理潘教峰代表的建议，结合行业管理工作实际，工业和信息化部采纳了潘教峰的多项意见，重点开展了三方面工作：一是有效推动智能网联汽车标准体系建设。二是促进智能网联汽车测试示范中的相关标准规范协同。三是结合准入试点深入推进标准化工作。

工业和信息化部表示，2023年，多名代表委员围绕新能源汽车产业发展提出建议提案，对进一步完善政策法规、推动高质量发展具有重要借鉴意义。下一步，工业和信息化部将认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，把办理建议提案作为回应社情民意、提升决策水平、凝聚发展合力的重要途径，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。

一是落实落细车辆购置税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持汽车产业稳定运行。

二是支持企业联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。

三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，完善车端、路端、网端标准体系，推动智能网联汽车商业化应用。

四是强化产业发展统筹布局，防范化解产能过剩风险，维护公平竞争市场秩序；同时，倡导国际化创新、全球化发展，推动消除各种形式的贸易保护政策，为产业发展营造良好环境。

(责编：方经纶、高雷)

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