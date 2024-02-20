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国家版权局：2023年全国著作权登记总量同比增长40.46%

2024年02月20日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京2月20日电 （记者任妍、车柯蒙）近日，国家版权局发布关于2023年全国著作权登记情况的通报。其中，2023年全国著作权登记总量达8923901件，同比增长40.46%。

据悉，2023年全国共完成作品著作权登记6428277件，同比增长42.30%。全国作品著作权登记量总体呈现大幅增长趋势，登记量较多的分别是：北京市1101072件，占登记总量的17.13%；山东省873826件，占登记总量的13.59%；福建省710648件，占登记总量的11.06%；中国版权保护中心493070件，占登记总量的7.67%；上海市412660件，占登记总量的6.42%。以上登记量占全国登记总量的55.87%。相较于2022年，河南、西藏、山东、福建、河北、江西、云南、青海的作品著作权登记量增长率超过100%；新疆、湖南、广西、内蒙古、辽宁、天津、吉林的作品著作权登记量增长率超过50%。

从作品类型看，登记量最多的是美术作品3296437件，占登记总量的51.28%；第二是摄影作品2501968件，占登记总量的38.92%；第三是文字作品329128件，占登记总量的5.12%；第四是影视作品118544件，占登记总量的1.84%。以上类型的作品著作权登记量占登记总量的97.17%。此外，还有录像制品42793件，占登记总量的0.67%；图形作品35547件，占登记总量的0.55%；音乐作品25766件，占登记总量的0.40%；录音制品19446件，占登记总量的0.30%；模型、戏剧、曲艺、建筑作品等共计5946件，占登记总量的0.09%。

2023年全国共完成计算机软件著作权登记 2495213件，同比增长35.95 %，登记数量和增速均创5年来新高。从各地区登记数量看，计算机软件著作权登记量较多的省（市）依次为：广东、北京、江苏、浙江、上海、四川、山东、湖北、安徽、陕西。上述地区共登记软件著作权约175万件，占登记总量的70%。其中，广东省登记软件著作权超过26万件，占登记总量的11%。

2023年全国共完成著作权质权登记411件，同比增长17.43%；涉及合同数量382个，同比增长31.27%；涉及作品数量2082件，同比增长36.88%；涉及主债务金额995817.4万元，同比增长82.82%；涉及担保金额985783.88万元，同比增长80.85%。计算机软件著作权质权登记361件，同比增长28.01%；涉及合同数量361个，同比增长28.01%；涉及软件数量2032件，同比增长39.85%；涉及主债务金额917149.06万元，同比增长148.30%；涉及担保金额907399.56万元，同比增长145.83%。作品（除计算机软件之外）著作权质权登记50件，同比下降26.47%；涉及合同数量21个，同比增长133.33%；涉及作品数量50件，同比下降26.47%；涉及主债务金额78668.34万元，同比下降55.13%；涉及担保金额78384.32万元，同比下降55.46%。

(责编：孙红丽、高雷)
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