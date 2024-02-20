人民网北京2月20日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）春节作为中国重要的传统佳节，是拉动内需、激活消费潜力的重要节点。连日来，全国各地大街小巷张灯结彩，商场超市人头攒动，乡镇大集年味儿浓厚，线上购物热火朝天，见证着消费市场的旺盛活力。

国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节假期（大年初一至初八）全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%，旅游、住宿、餐饮服务消费快速增长，文化体育服务消费热度上升。

对外经济贸易大学国际商学院教授孙瑾表示，在消费持续回暖的背景下，我国消费市场展现出蓬勃活力与多样性，消费升级趋势明显、消费结构调整，以及服务消费持续增长、文旅消费热度上升成为2024年春节消费市场最显要的特点。

各地消费市场的“成绩单”印证了这一趋势。

据海口海关统计，2024年2月10日-17日（春节假期期间），海口海关共监管离岛免税销售金额24.89亿元，购物人数29.77万人次，人均消费8358元。

南有三亚，北有“尔滨”。2024年春节期间，哈尔滨冰雪旅游火爆出圈，带动餐饮、住宿和零售等行业销售不断走高。据市商务局对当地重点商场、超市、家电、餐饮、住宿等企业进行调查的数据显示，春节假期本市累计销售额较去年同期增长10.75%，较2019年同期增长20.19%。

在热门城市持续火爆的同时，全国各小城市的消费也在“升温”。孙瑾表示，小城经济兴起、消费地域差异缩小也成为2024年春节消费市场的特点之一。

在湖南省株洲市，春节期间，全市32家重点监测企业中，零售企业实现销售额1.9亿元，同比上涨3.83%，较2019年同期上涨9.74%；餐饮企业实现营业额361.92万元，同比上涨12.99%，较2019年同期上涨2.13%；

在安徽省黄山市，全市重点监测的31家零售和餐饮企业共实现销售额1.03亿元，同比增长10.24%；

在广西壮族自治区桂林市，当地重点监测的14家商贸企业累计实现商品销售额6065万元，较去年春节同期增长12.4％；

……

一组组数据显示出活力满满、热气腾腾的喜庆场景，各地各部门采取强有力措施，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分激发消费市场潜力，点燃新年消费“第一把火”。

“消费正在逐渐发挥拉动经济的重要引擎作用。2024年春节假期，中国消费市场呈现出显著的增长势头，不仅为第一季度塑造了良好开局，也反映出中国经济持续发展向好的状态。此外，随着消费扩容提质升级愈发明显，更折射出中国超大规模内需市场的无限潜力，为中国经济发展开了一个好头。”孙瑾说。

消费，一头连着宏观经济，一头连着千家万户。在孙瑾看来，更好扩大消费，还需利用好技术手段和政策工具：如利用大数据精准赋能体验消费，跨界融合多元化新消费场景，打造文化、旅游多业态创新组合；利用智慧工具分散人流，健全消费者权益保护机制，加强对扰乱消费市场等不良现象的惩治力度，增强消费者信心和安全，推动消费可持续发展；利用社交媒体平台增加消费宣传，推动以“绿色环保、老字号传承、虚拟现实”为载体的多元化消费场景，借助中国故事释放消费潜力。

开局决定走向，起跑关乎全程。多地晒出的春节假期“成绩单”里，一组组鲜活的消费数据彰显着中国经济的强劲动能。从“开门红”出发，跑好接下来的每一棒，春节消费“开门红”也必将带动经济发展“全年红”。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经