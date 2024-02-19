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全力拼经济！从“新春第一会”看各地2024怎么干

人民网记者 王震
2024年02月19日17:17 | 来源：人民网
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开年拼经济，抢抓开门红。春节后首个工作日，广东、上海、江苏、浙江、山东、福建、安徽、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃等地召开“新春第一会”，谋划开年经济工作。

人民网财经梳理发现，聚焦经济高质量发展，打响“开门红”、培育新质生产力、优化营商环境、促进民营经济发展等成为各地谋划新一年发展的高频词，释放出把经济增长作为核心工作的明确信号。

经济大省明确要“挑大梁”

2023年12月召开的中央经济工作会议提出，“经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献”。人民网财经发现，“挑大梁”成为多个经济大省“新春第一会”的关键词。

浙江省在2023年GDP首次跃上8万亿后，将2024年增长目标调高至5.5%左右。会议明确表示，“经济大省要勇挑大梁”，提出“开局就要奔跑、起步就要跃进”，并强调抓好数字经济创新提质“一号发展工程”、地瓜经济提能升级“一号开放工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”。

作为全国首个“13万亿大省”，广东新年的GDP增长目标定在5%。2月18日召开的全省高质量发展大会指出，广东作为经济大省、制造业大省，“在高质量发展上肩负重要使命和重大责任”。会议提出，广东必须加快以科技创新驱动生产力向新的质态跃升，用科技改造现有生产力、催生新质生产力，加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心。

GDP百强城市榜上榜数量最多的江苏亦将目标聚焦在“打造具有全球影响力的产业科技创新中心”上。以此为主题的工作推进会强调，要重点统筹做好科技创新和产业创新两篇大文章，聚焦政策“最后一公里”、企业创新主体、青年科技人才等关键环节加快探索突破。

山东作为沿海经济大省，开年首会则聚焦“大开放、大招商”。会议提出“以开放的主动赢得发展的主动，以招商的突破赢得动能的突破”。

优化营商环境“再提速”

2月2日召开的国务院常务会议指出，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。

2月18日，上海、吉林、辽宁、河北等地聚焦优化营商环境召开“新年第一会”，同日，上海、吉林还发布了优化营商环境行动方案。

作为已连续7年召开优化营商环境大会的上海，今年再次“更新版本”出台相关行动方案。今年会议强调，惠企政策和服务要让“企业看得懂、用得上”，推动“免申即享、直达快享”，打通“最后一公里”。

近年来“死磕”营商环境的辽宁，今年依然将此作为推动振兴发展的“撒手锏”。会议不仅强调必须打好优化营商环境这个关键仗，还“预告”将推出更多针对性强、含金量高的政策措施。

河北继2023年成为优化营商环境进步最明显的5个省份之一之后，新年首会强调，“优化营商环境，只有进行时、没有完成时”，持之以恒地抓下去、抓出实效。

把民营经济请到“C位”

去年底召开的中央经济工作会议再次强调“促进民营企业发展壮大”，提出要在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。

人民网财经梳理发现，今年多地“新春第一会”不约而同地把民营经济请到“C位”。在广东、安徽、福建等地，优秀民营企业家被邀请到会议现场，围绕经济高质量发展建言献策。

在安徽“新春第一会”现场，会议通报表扬了全省100家优秀民营企业、100位优秀民营企业家，并提出“要切实把重商、安商、亲商、暖商、护商等各项工作做到位。”

福建召开民营经济代表人士座谈会，强调要始终坚持“两个毫不动摇”，不断创新发展“晋江经验”，加快实施新时代民营经济强省战略。会上，18名企业家建言献策，省委书记要求各部门要认真研究吸纳。

以解放思想促真抓敢干

当前我国经济仍面临一些困难和挑战。如何冲破思想观念的藩篱，破除行为模式的守旧，成为多个地方政府“新年第一会”的思考重点。

黑龙江、甘肃、山西等地聚焦政府能力作风工作，提出解放思想、提升能力、转作风、抓落实等要求。

黑龙江提出，“推动广大干部持续解放思想、转变观念，提升干事创业精气神和真本领。”

辽宁也提到解放思想，强调“以思想大解放促进辽宁大发展，形成更多破局办法和制度创新成果，营造大胆闯、大胆试、大胆干的环境氛围。”

湖南则发布通知，在全省开展解放思想大讨论活动，引领党员干部政绩观之变、能力之变，提升狠抓落实的本领，实现“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”。

（实习生赵若楠对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、章斐然)
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