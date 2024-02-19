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寒潮大雾大风沙尘暴四预警齐发 多条高速有道路结冰风险

2024年02月19日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，2月19日至22日，我国中东部大部将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，日平均或最低气温普遍下降8至12℃，东北地区中东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12至18℃，其中，东北地区东部及湖南、贵州东部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。中央气象台19日继续发布寒潮橙色预警、大雾黄色预警、大风蓝色预警和沙尘暴蓝色预警。

正值春运返程期间，寒潮天气已经开始影响我国，新疆、甘肃、内蒙古等地出现了强降温和大风沙尘天气。交通运输部路网监测与应急处置中心显示，降雪和沙尘天气已经造成了新疆、甘肃、内蒙古、青海等地的多个路段封闭。

中国气象局公共气象服务中心高级工程师宋建洋介绍，受降雪或雨夹雪影响，20日至24日，河北、山西、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南等地境内的京港澳、京台、京沪、京昆、大广、二广、杭瑞、连霍等高速公路，发生道路积雪和结冰的风险高。

受冻雨影响，20日至24日，安徽、河南、湖北、湖南、贵州等地境内的京港澳、大广、二广、沪陕、沪蓉、沪昆、杭瑞、包茂等高速公路的部分路段道路结冰风险高。

受强降雨影响，20日至24日，浙江、安徽、江西等地境内的京台、济广、沪昆等高速公路的部分路段道路积水风险高。

“华东中南部局地有大到暴雨，并伴有雷暴、短时强降水等强对流天气，会造成道路能见度降低，低洼路段和隧道涵洞也容易出现积雪，从而造成道路通行受阻。”宋建洋说。

宋建洋建议，密切关注气象部门发布的最新天气预报，出行尽量安排在雨雪来临之前，特别要避开降雪区和冰冻区。如需自驾出行，在注意行车安全的同时，密切关注路况，视情况采取防滑措施。

“乘坐高铁或者飞机的朋友，大到暴雪及冻雨天气，对铁路的运行、飞机起降影响较大，特别是冻雨天气，会造成铁路的接触网和岔道覆冰，机场跑道配和滑行道结冰，可能会导致列车飞机晚点甚至停运。”宋建洋说，“应及时查看列车航班动态信息，做好出行计划安排。”

(责编：孙红丽、章斐然)
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