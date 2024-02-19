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1688发布新“双保”计划 对新商家保获客保订单

2024年02月19日14:02 | 来源：中国经济网
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原标题：1688发布新“双保”计划，对新商家保获客保订单

　　2月19日，源头厂货直销平台1688宣布，平台将对2月19日至3月31日期间入驻的新商家保障生意效果，对新商家的获客数和订单量进行“双保”，助商家抢春节开门红利。

　　今年春节，电商集体不打烊，“压力”给到采购批发定制的全网源头1688。数据显示，春节期间17天里，1688买家数同比增长超90%，1688商家的平均访客数、买家数和GMV均实现同比两位数的增长。2024年 1688在用户侧的投入将是去年的3倍。

　　保获客和保订单的“双保”举措，是1688去年春节后首次推出的新商生意保障计划，目前已经成为了平台对新商的普惠式保障服务。

　　根据平台过去一年的“双保”效果数据，参与“双保”计划的诚信通会员商家，平均每个月获得50个买家或50个订单；实力商家会员平均每天获得2个B类新买家和15笔订单；超级工厂商家入驻后前3个月，平均获得超300个订单询盘。

　　所有在活动期间开通1688会员并加入“双保计划”的商家，只要在30天内完成新商启航任务（如发布商品和店铺优化等任务），即可享受“双保”效果。

　　今年1688的“双保”计划还做了升级，为新商家提供5种保障路径，助力商家生意倍增。

　　这些保障路径包括，提供48小时跨平台快速搬品、一键继承全网销量；提供“一件推品”、商品智能优化、全网智能推广、多平台一键搬店等14款工具，免费使用30天；设置跨境新商、分销新商、严选新商的专属会场和开年专属会场；提供金融助力和官方物流补贴；此外，1688还将在3月商人节给予新商家亿级B类买家流量资源倾斜。

　　据悉，今年1688在供给侧的重点是，继续夯实在价格力和丰富度上的竞争壁垒。同时，1688鼓励商家提升买家采购体验、升级履约服务、开通安心购，尤其是服务好新买家。平台将通过加大对 AI 技术的投入，让技术赋能买家、商家和小二，让能服务好买家的商家获得更多流量和生意，让商家生意更简单。

(责编：曹淼、李源)
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