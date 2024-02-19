人民网北京2月19日电 （记者李栋）近日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，平均气温普遍下降8℃至12℃。对此，国家粮食和物资储备局印发通知部署做好寒潮雨雪天气应对工作，着力通过做好灾害防范应对准备等措施，确保粮食市场保供稳价。

据中央气象台消息，2月19日6时继续发布寒潮橙色预警。预计19日至22日，我国中东部大部将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，日平均或最低气温普遍下降8℃至12℃。东北地区中东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12℃至18℃。其中，东北地区东部及湖南、贵州东部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

寒潮来临，要着力做好灾害防范应对准备。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，要密切关注天气变化，加强与应急管理、气象、交通运输等部门沟通会商，及时掌握最新情况，分析研判寒潮雨雪天气对粮食收购、粮食市场稳定、储备物资安全等方面的影响，切实抓好应急救灾保障、粮食保供稳价等措施落实。加强应急值守，强化统筹协调，及时处置有关情况。

着力做好应急物资调运保障。“通过优化调运路线、运输方式等方式，统筹抓好现场指挥、物资装运、安全作业、运输保障等工作，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上，全力保障人民群众生命财产安全和正常生活秩序。”该负责人说，落实应急预案，要提前备足应急物资调运的人力、物力，确保接到调令后第一时间调出，切实做到闻灾而动、闻令而动。

“米袋子”事关千家万户，粮食市场保供稳价意义重大。该负责人介绍，要加强粮食市场监测预警，统筹用好粮源调度、储备轮换、库存投放等政策工具，保障市场平稳运行。“要认真落实各级粮食应急预案，特别要指导偏远地区、交通不便地区、粮源偏少地区做好粮油供应保障，确保市场稳定。”他说。

通知要求，要精心组织秋粮收购，统筹抓好市场化收购和政策性收购，紧贴农民售粮需求，优化服务措施，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

“指导各地特别是东北地区，加大粮食烘干服务力度，加强农户科学储粮指导，引导农民合理售粮，全力抓好‘地趴粮’处置工作，防止霉粮坏粮。”该负责人说。

(责编：王震、高雷)

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