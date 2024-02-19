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跨境资本流动趋稳向好 2023年我国国际收支保持基本平衡

2024年02月19日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局18日公布的2023年四季度及全年国际收支平衡表初步数据显示， 2023年，我国经常账户顺差2642亿美元，其中，货物贸易顺差6080亿美元，服务贸易逆差2294亿美元，初次收入逆差1296亿美元，二次收入顺差152亿美元。资本和金融账户中，储备资产增加156亿美元。

“2023年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2642亿美元，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为1.5%，继续处于合理均衡区间；跨境资本流动趋稳向好，来华投资总体保持净流入格局。”谈及2023年我国国际收支状况特点时，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示。

货物贸易顺差规模为历年次高。数据显示，2023年，我国国际收支口径的货物贸易顺差6080亿美元，仅次于2022年顺差规模，为历年次高。其中，货物贸易出口31796亿美元，进口25716亿美元，均处于历史较高水平。“2023年，我国经济持续恢复，对外贸易韧性增强，货物贸易进出口规模逐季抬升，支撑我国经常账户保持较高规模顺差。”王春英说。

服务贸易运行更加均衡。“2023年，我国服务贸易逆差2294亿美元，呈现有序向疫情前水平恢复态势。”王春英表示，一方面，旅行、运输仍为服务贸易的主要逆差项目。其中，旅行逆差1806亿美元，赴境外留学和旅行支出规模已恢复至2019年的近八成。另一方面，服务贸易顺差项目保持增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差380亿美元，维持在近年来较高水平，较2019年增长96%；电信、计算机和信息服务顺差192亿美元，较2022年增长8%，较2019年增长1.4倍。

来华投资总体呈现净流入态势。“其中，外商股权性质直接投资全年净流入621亿美元，四季度净流入规模环比明显提升。经初步测算，2023年全年来华证券投资亦呈现净流入，四季度净流入规模达到近两年高位，9至12月外资连续净增持境内债券累计逾600亿美元。”王春英说，以上显示更多外资来华投资兴业和配置人民币资产。

对此，汇管研究院副院长赵庆明表示，外资大规模净增持境内债券，说明国际金融机构看好人民币债券资产的未来收益。从中长期看，人民币国际化处于加速发展阶段，境外机构在债券资产配置上会继续增持人民币资产。

民生银行首席经济学家温彬认为，随着我国外贸多元化发展以及出口结构的持续优化，我国对外贸易韧性不断增强，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，我国经济回升向好态势稳固，人民币资产的避险和投资价值不断显现，外资投资中国市场和配置人民币资产意愿也稳步提升。这些因素都有利于我国外汇市场平稳运行和国际收支保持基本平衡。

“展望2024年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；市场普遍预计主要发达经济体央行将开启降息周期，外部金融条件更趋缓和。”王春英表示，随着内外部环境总体改善，我国国际收支更有基础和条件保持基本平衡。

(责编：王震、高雷)
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