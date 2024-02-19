中央气象台发布沙尘暴蓝色预警
2024年02月19日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计2月19日08时至20日08时，新疆南疆盆地、内蒙古西部、青海东北部、陕西中南部、山西西南部、河南西部、湖北中西部、四川盆地中北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。
防御指南：
1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；
2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；
3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；
4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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