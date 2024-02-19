中央气象台发布寒潮橙色预警
2024年02月19日08:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月19日至22日，我国中东部大部将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，日平均或最低气温普遍下降8-12℃，东北地区中东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12-18℃，其中，东北地区东部及湖南、贵州东部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。
预计，2月19日08时至2月21日08时，内蒙古东南部、东北地区、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地部分地区将先后降温8-10℃，其中，东北地区中东部、华北南部、黄淮大部、江淮中西部、江汉、湖南北部等地降温12℃-14℃，东北地区东部等地部分地区降温可达18℃以上。
防御指南：
1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；
2、注意防寒保暖；
3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；
4、做好防风工作。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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