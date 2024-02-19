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业界：MSCI指数季度调整对A股影响有限

2024年02月19日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （黄盛）国际指数编制公司明晟（MSCI）在北京时间2月13日公布了2月份的季度指数评审结果。对于MSCI新兴市场指数中的A股成分股而言，此次调整新增了4只个股，剔除了48只个股，这一调整将于2月29日收盘后生效。

 对此，多位业内人士表示，MSCI按照公司市值、流动性、行业代表性等因素对指数成份股进行调整。整体来看，本次调整主要是根据市值纳入标准进行的技术性调整。剔除样本可能因为降至市值门槛以下而被剔除，其流出资金有限，对A股影响亦有限。

中金公司首席海外策略分析师刘刚表示，MSCI每年会对其所有指数做四次例行调整，包括5月和11月较大幅度的半年度审议，以及2月和8月范围较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标，如市值和流动性等。此次作为常规的季度审议，整体影响有限，资金流出可控。

刘刚表示，本次被剔除的48家A股公司在MSCI新兴市场指数中的合计权重仅为0.097%，根据追踪指数的被动资金规模，以当前MSCI含A股资金量大约3450亿人民币为准，可以测算出潜在的被动资金流出规模约为3.3亿人民币，相比A股市场的成交额非常有限，约为2023年A股日均成交额的0.04%左右。此次纳入指数的4家A股公司权重占MSCI新兴市场合计约为0.037%，所设计的潜在被动资金流入约为1.3亿人民币。

海通策略首席分析师吴信坤表示，此次被调出的48只A股个股总市值均处于100-240亿元区间内，属于因低于相关市值、流通市值标准而被调出。调整对市场的影响主要集中在资金面上，以外资为主。这源于跟随MSCI全球指数的被动基金，可能会对新纳入的股票分配较多的资金，而将剔除的个股被动卖出。但经粗略估算，由于剔除样本的总市值占新兴市场指数的比重仅为2%左右，叠加并不涉及调整A股在新兴市场指数的20%的纳入因子，因此整体调整影响较为有限。

吴信坤认为，近期资金面和政策面的积极因素不断积累，从政策面来看，一季度往往是国内重大会议召开时间窗口，积极的稳增长政策还将持续发力，国内基本面或逐步修复。

中信证券指数研究首席分析师顾晟曦认为，截至2024年1月31日，中国股票在MSCI新兴市场指数中的权重约为24.87%，在新兴市场中占有重要地位。2024年2月以来北向资金合计净流入211.69亿元，当前中证全指的近十年PE历史分位数约为14%，对于外资是一个较好的配置时机。

 

 

 

 

(责编：王震、高雷)
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