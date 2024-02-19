本报记者 方 敏 范昊天 王永战

2月18日，湖北省襄阳市牛首汉江特大桥施工现场，施工人员在进行吊装作业。

谢 勇摄（新华社发）

2月18日，浙江省湖州市德清县钟管镇南舍工业园区内，一家机械设备生产企业的工人在车间内忙碌。

王 正摄（新华社发）

中央经济工作会议强调，着力扩大国内需求。重大项目建设规模大、周期长，能够有效吸纳投资、扩大内需，释放我国超大规模国内市场的需求潜力，巩固和增强经济回升向好态势。

新春伊始，各地加快推进重大项目建设。节后开工首日，记者走访多地重大项目建设现场，感受各地拉动有效投资的火热实践。

——编 者

河南——

持续推进重点水利工程建设

2月18日中午，在河南省信阳市袁湾水库工程建设工地，工人们施工正酣，防渗墙钢筋焊接施工现场焊花四射。不远处的道路上，工程车来回穿梭，一派忙碌景象。

袁湾水库工程位于淮河右岸一级支流潢河上游，被列入国家150项重大水利工程项目清单。据了解，袁湾水库工程总投资55.16亿元，主要建设内容包括大坝、溢流表孔、泄洪底孔、输水洞和电站等。工程建成后，不仅能显著提高淮河干流王家坝以上圩区的防洪标准，还可以灌溉农田11.6万亩，年提供城市生活及工业用水5040万立方米。

“目前工程日浇筑混凝土1300立方米，混凝土坝浇筑已完成七成，土坝填筑也完成了近六成，实现了总工期过半，任务完成过半。”袁湾水库工程相关负责人介绍，工程计划于今年10月进行大坝上下游围堰拆除，泄洪底孔导流，开始导流明渠段坝体填筑，预计于2025年10月实现水库下闸蓄水。

新春伊始，河南陆续开工一批水利设施建设。“今年，河南省将编制完成南水北调配套工程提升规划，全面开工建设南水北调中线防洪影响处理工程，加快推进观音寺、鱼泉、沙陀湖等调蓄工程前期工作。”河南省水利厅党组书记、厅长申季维介绍，河南将加快推进现代水网建设，着力提升水利基础设施网络效益。目前，河南已分两批集中开工重点水利项目196个，总投资700亿元。

贾鲁河综合治理、赵口引黄灌区二期、小浪底南岸灌区等4项工程建成达效，引江济淮（河南段）、大别山革命老区引淮供水灌溉等5项工程基本建成……2023年，河南省的水利建设投资和规模创历史新高。

加快水利工程建设，是河南省持续抓牢项目建设、滚动实施“三个一批”项目建设活动的一个缩影。今年以来，河南各地举办第十一期“三个一批”项目建设活动，为一季度经济发展提供支撑。数据显示，当前河南各地共“签约一批”项目751个，总投资6643亿元；“开工一批”项目795个，总投资8416亿元；结转“投产一批”项目1672个，总投资1.49万亿元。

湖北——

加快重点交通设施建设

2月18日，走进位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇的宜昌北站项目建设工地，只见南站房的主体框架结构已初见雏形。几台混凝土泵车正在对高架候车层顶板进行浇筑施工，数百名工人有序开展钢筋捆扎、模板支设等作业。

宜昌北站是沪渝蓉高铁武汉至宜昌段的重要枢纽节点，站场规模为9台20线，总建筑面积约17万平方米，2023年4月正式开工建设。“目前南站房主体结构施工已完成80%以上。我们将倒排工期、加紧建设，全力冲刺站房A区3月30日完成混凝土主体结构的节点目标。”中铁建工宜昌北站站房3标项目党支部书记朱雄介绍，项目预计2025年9月建成投用，届时将串联起长江中游城市群和成渝地区双城经济圈，进一步完善长江经济带综合立体交通走廊。

去年底，宜昌至涪陵（湖北段）、宜昌至常德（湖北段）两条高铁正式启动建设；今年1月2日，沪渝蓉高铁合肥至武汉段开工建设……如今，湖北正在加快构建以武汉为中心的“超米字形”高铁网，形成以襄阳、宜昌为中心的多向放射格局。目前，全省在建高铁有8条，其中5条进入全面施工阶段。

高铁建设如火如荼，公路建设也有序推进。不久前，武汉都市圈环线高速公路北段（黄陂至新洲段）项目第四标段在红安县太平桥镇开工；同时，在这条环线高速的另一端——汉南长江大桥建设现场，位于江滩岸边的施工场地已经平整，大量运输车辆穿梭运输土方，打桩机等大型机械已进场全面施工。

“作为连通武汉都市圈环线的重要节点，汉南长江大桥及接线工程投资规模达289亿元，是目前湖北交通重点项目单体投资额最大的项目。”湖北省交通运输厅有关负责人介绍，项目预计4年内可竣工通车。2024年，湖北将继续聚焦高速公路、铁路等交通基础设施领域重点项目，加快铁水公空互联互通，全年计划完成公路水路交通投资1830亿元。

据悉，今年一季度，湖北将以高速公路为交通投资主引擎，加快推进襄阳至宜昌高速襄阳段等34个项目的前期工作，同时加快推进17个高速公路改扩建项目等。目前，全省各地申报一季度新开工交通项目126个，总投资739.6亿元。

四川——

重大能源设施项目施工正酣

进厂交通洞内，人来人往，机器轰鸣。2月18日，在四川省甘孜藏族自治州雅江县雅砻江流域水电公司两河口混合式抽水蓄能电站片区，工地的建设者手持工具，加快项目作业。

“该项目是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》的‘十五五’实施项目，也是2024年四川省重点项目。”雅砻江公司两河口抽水蓄能建设管理局局长张东明介绍，2022年12月，两河口混合式抽水蓄能电站核准开工建设，现在电站进厂交通洞已开挖支护完成1350米，剩余800多米。

据介绍，抽水蓄能电站项目拟安装4台30万千瓦可逆式机组，加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组，总装机将达到420万千瓦。按照抽发水量平衡折算，年发电量为13.97亿千瓦时，是超大的混合“充电宝”。

“两河口混合式抽水蓄能电站可以推动雅砻江中游千万千瓦级可再生能源基地建设，促进甘孜州中部新能源一体化消纳。”张东明说，电站还可以显著改善送出通道的电源结构和送电质量，降低输电成本，助力电网安全稳定运行。通过水风光蓄一体化开发，电站可以将700万千瓦左右随机波动的风电和光伏电调整为平滑、稳定的优质电源。

“此前，我们主要对进厂交通洞、厂房进风洞等前期辅助洞室进行施工，目前电站的检修洞全长265.5米，开挖支护已全部完成。”张东明介绍，春节后，电站进入施工建设的加速阶段。

与此同时，在今年新开工的川渝特高压交流工程（阿坝至成都东1000千伏交流工程）施工现场，工人们正向场内运送施工材料。该项目总投资达145亿元，建成后将助力阿坝地区的清洁能源输送至成渝地区双城经济圈。“项目预计于2025年建成投运，投运后每年可向成渝地区输送清洁电能超350亿千瓦时。”项目负责人介绍。

今年以来，四川稳步推进重大能源项目建设，聚焦能源产业强链补链。数据显示，在2024年四川省700个重点项目中，新开工和续建的能源基础设施项目有10个，能源产业项目有56个。2024年，四川共列重点项目700个，年度预计投资7616.4亿元，较2023年增加545.8亿元。

《 人民日报 》（ 2024年02月19日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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