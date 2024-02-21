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铁路部门积极应对雨雪冰冻天气 保障旅客平安出行

2024年02月21日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月20日，全国铁路发送旅客1338.6万人次，铁路运输安全平稳。2月21日，全国铁路预计发送旅客1210万人次，安排加开旅客列车1182列。

针对我国大范围雨雪冰冻天气，各地铁路部门采取有力措施积极应对，动态调整旅客列车运行方案，加大在途服务保障力度，在未受天气影响的线路区段增加运力投放，全力确保旅客平安出行。

哈尔滨局集团公司安排增开北京、杭州、上海、广州、齐齐哈尔、牡丹江等方向旅客列车70列。

北京局集团公司主要车站备足食品物资，在进出站口、站台、电梯等处所铺设防滑垫、设置警示标志，安排专人引导提示，保障旅客乘降安全。

太原局集团公司各车站成立除雪小分队，及时清理进出站通道、天桥、站台等处所的积雪、积冰。

郑州局集团公司各大火车站候车室20日至24日实行24小时开放，在服务台增派力量解答旅客问询，提供免费充电、应急包等服务，加强供热设备设施维护，保障旅客温暖舒适候车。

武汉局集团公司各车站与交管部门密切联系，实时共享列车到达信息，延长公共交通运营时间，增加公交车、出租车运力，方便旅客到站接驳。

西安局集团公司组织专业力量加强巡视检查，及时清扫列车进路、道岔等重点部位积雪，保障行车设备安全正常运行。

上海局集团公司连夜开行除冰列车25列，对徐州、淮安、蚌埠等地多个区段进行接触网除冰作业。

南昌局集团公司加开长三角、珠三角等方向旅客列车60列，其中动车组列车53列。

南宁局集团公司柳州站加开D3755次“点对点”务工专列，运送460名赴粤务工人员返岗。

兰州局集团公司加开兰州、嘉峪关至北京、上海、乌鲁木齐方向普速旅客列车10列，兰州至上海、西安方向动车组列车4列，兰州至连云港、银川至西安方向动车组列车6列。

乌鲁木齐局集团公司加开新乡、成都、西安等方向旅客列车13列，全力满足进疆务工人员出行需求。

青藏集团公司加开西宁至鱼卡务工专列，帮助青海能源集团400余名职工及时返岗。

春节假期过后，铁路探亲、旅游、学生、务工等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位运行。从铁路12306预售票情况看，2月21日，成都、北京、广州、重庆、西安、武汉、郑州、长沙、上海、杭州等城市出发客流较多，北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、西安、重庆、郑州、南京等城市到达客流较多，广州-深圳、哈尔滨-北京、大理-昆明、苏州-上海、北京-天津、西昌-成都、武汉-深圳、南宁-广州、天津-北京、重庆-广州等区间客流较大。

铁路部门提醒，受局部地区雨雪冰冻天气影响，相关铁路局集团公司将根据天气情况动态调整旅客列车开行方案，主动规避安全风险，请旅客朋友及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行。

(责编：王连香、高雷)
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