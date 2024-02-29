人民网北京2月29日电 （记者赵竹青）2月29日，国家自然科学基金委员会发布了2023年度“中国科学十大进展”，主要分布在生命科学和医学、人工智能、量子、天文、化学能源等科学领域。它们分别为：

进展1：人工智能大模型为精准天气预报带来新突破。

进展2：揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制。

进展3：发现大脑“有形”生物钟的存在及其节律调控机制。

进展4：农作物耐盐碱机制解析及应用。

进展5：新方法实现单碱基到超大片段DNA精准操纵。

进展6：揭示人类细胞DNA复制起始新机制。

进展7：“拉索”发现史上最亮伽马暴的极窄喷流和十万亿电子伏特光子。

进展8：玻色编码纠错延长量子比特寿命。

进展9：揭示光感受调节血糖代谢机制。

进展10：发现锂硫电池界面电荷存储聚集反应新机制。

据了解，“中国科学十大进展”遴选活动自2005年启动已成功举办19届。本次活动由国家自然科学基金委员会主办，国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心（基础研究管理中心）和科学传播与成果转化中心承办，经推荐、初选、终选、审议4个环节。由近100位相关学科领域专家从中遴选出30项成果，在此基础上邀请了包括中国科学院院士、中国工程院院士在内的2100多位基础研究领域高水平专家对30项成果进行投票，评选出10项重大科学研究成果，经国家自然科学基金委员会咨询委员会审议，最终确定了入选2023年度“中国科学十大进展”的成果名单。

(责编：赵竹青、吕骞)

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