王绍绍

近期，全国多地遭遇大范围持续性雨雪冰冻天气，为保障电煤供应渠道安全稳定，各地科学调度、紧急增供，为能源供应提供坚实保障。

铁道线上，一列列“煤龙”整装待发，哈尔滨、济南、郑州等铁路局为电煤列车开通优先调度的保供绿色通道，提升货车排空和卸车效率，协调供需双方，做好运输计划安排，确保电煤卸得下、不积压。

在新疆中煤生产基地，工人们紧盯关键区域和重点设备，做好设备防冻维护、煤炭生产、装车外运等工作，加强应急救援预案演练和应急知识培训，全力保障电厂和民生用煤。上海洋山、广西北海等海事局全力保障水上重要能源进陆畅通，通过紧急巡航确保灯浮、灯桩等能源航道航标效能，有机结合远程监控和拖轮现场护航，保障供能船舶及时进港卸货。

据国家统计局数据，去年全年全国生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，连续三年创新高。

为确保火电稳定供应，相关部门完善煤价机制，进一步发挥煤炭在能源结构中的“压舱石”作用。国家发展改革委此前发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》，统筹山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设，优选产能储备煤矿，提升供给弹性和韧性。

“能源稳定充足保供至关重要，相关部门应密切关注能源供需情况，强化供需预警与研判，加强煤炭、天然气、电力等能源生产、调度工作，保障煤炭、天然气等安全稳定生产和运输通道安全通畅，提高煤电油气供应能力，确保煤电油气稳定供应和电网安全运行。”业内专家表示。

面对寒潮，电力部门启动应急预案，加大巡查力度，组织抢修队伍，全力保障电力供应，各地电网采用科技手段为供电系统“增安提效”。

南方电网启动南方地区电网自然覆冰大数据分析与人工智能应用系统，为抗冰决策提供信息参考；国网宝鸡供电公司运用“无人机+机器人X光探伤”带电检测等科技，给输电线路关键部位“拍片子做手术”，提升线路巡视运维效率，保障电网平稳运行。

受新一轮寒潮影响，秦岭腹地出现覆冰覆雪，2月23日，国网陕西超高压公司组织开展线路防覆冰特巡，运维人员利用“无人机+人工+在线监测”立体巡检模式，对重冰区的杆塔进行重点观测，确保特高压线路安全可靠运行。

为应对本轮降雪天气，北京电力部门启动应急预警响应，部署8000多名电力保障人员对重点变配电站室、输电线路测温巡视。

河北邯郸市涉县近日出现大范围降雪降温天气，部分输电线路杆塔出现积雪情况。当地电力部门安排12支应急抢修队、140余人，运用“在线监测+无人机”方式，对重要输电走廊和站点进行特巡特检，展开除雪工作。

国家发展改革委政研室相关负责人表示，下一步，将密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案。

“要持续增强能源生产供应能力，提高自主保障水平，立足我国资源禀赋，统筹推进新旧能源有序替代。”国家能源局相关负责人表示，要发挥好化石能源兜底保障作用，加强清洁高效利用，提高对能源低碳转型的支撑调节作用。

(责编：孙红丽、高雷)

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