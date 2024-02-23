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“华龙一号”批量化建设稳步推进 漳州核电二期3号机组开工建设

2024年02月23日17:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者杜燕飞）我国自主三代核电“华龙一号”批量化建设稳步推进。漳州核电二期工程“华龙一号”3号机组22日浇灌核岛第一罐混凝土（FCD），标志漳州核电二期工程建设全面展开。

漳州核电二期工程“华龙一号”3号机组开工建设。受访者供图

漳州核电二期工程“华龙一号”3号机组开工建设。受访者供图

作为我国加快实现高水平科技自立自强的重要成果，“华龙一号”已成为当前世界核电市场上最具竞争力的三代核电机型之一。

据中核集团漳州能源相关负责人介绍，目前，“华龙一号”首批4台机组全部建成投运，批量化建设进展顺利。作为“华龙一号”批量化建设始发地，漳州核电规划建设6台核电机组，1号机组预计2024年内投产发电；2号机组正在进行堆内构件安装等冷试相关准备工作。

据了解，每台“华龙一号”核电机组每年发电超100亿度，可以满足100万人口的年度生产和生活用电需求，相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。

(责编：孙红丽、高雷)
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