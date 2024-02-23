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我国外汇市场开局平稳 跨境资金流动总体均衡

2024年02月23日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2024年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡。

“1月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差55亿美元，市场预期基本平稳，外汇交易理性有序。其中，货物贸易项下跨境资金净流入规模环比和同比分别增长7%和10%，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资净增持境内债券270亿美元，相关资金净流入规模保持在历史高位。”王春英说。

王春英介绍，未来我国外汇市场有基础、有条件继续保持平稳运行。一是我国经济回升向好态势将不断巩固和增强，基本面对外汇市场的支撑作用依然坚实。二是我国国际收支结构稳健，外汇市场内在韧性增强，有利于应对外部冲击。三是随着主要发达经济体货币政策逐步调整、国际金融市场条件边际好转，相关外溢影响将有所减轻。

(责编：罗知之、高雷)
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