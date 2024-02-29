2023年国内游客出游总花费达49133亿元
2024年02月29日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王连香）2月29日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。数据显示，全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。其中，城镇居民国内出游37.6亿人次，增长94.9%；农村居民国内出游11.3亿人次，增长88.5%。
全年国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。其中，城镇居民出游花费41781亿元，增长147.5%；农村居民出游花费7353亿元，增长106.4%。
入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。国内居民出境10096万人次，其中因私出境9684万人次，赴港澳台出境7704万人次。
(责编：王连香、吕骞)
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