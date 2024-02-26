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假期消费热潮涌动 经济持续向好彰显生机活力

王绍绍
2024年02月26日10:25 | 来源：人民网
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元宵佳节，全国各地传统消费项目持续火热，新兴节日玩法不断出新。各地紧跟消费热点，从改善氛围条件到提供贴心服务，文旅消费热度持续高涨，为经济持续向好注入强劲动力。

在洛阳隋唐植物园的民俗灯会上，琳琅满目的花灯、浪漫炫目的打铁花表演等活动吸引了众多游客驻足观看；北京海淀剧院推出“龙腾虎跃”元宵节民族音乐会，呈现“吹、拉、弹、打”等各类经典作品，为观众带来一场场视听盛宴；北京南池子美术馆延续传统习俗，为游客提供定制河灯，游客可将其亲手放置于庭院的水池之中，为自己祈福迎新……

某旅游平台发布数据显示，近一周平台上元宵、灯会、游园相关词汇搜索量快速上升，位于全平台热词前五；截至2月23日，今年元宵节全国景区门票销量同比增长九成，传统民俗活动带动广东、福建、广西旅游热度增长。

“假日消费的热点和亮点不仅反映了随着经济发展，服务消费、休闲消费占比提升的规律，同时也彰显了我国消费市场的潜力、活力和韧性，将进一步提升市场信心，强化预期，推动消费从恢复转向持续扩大。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示。

商务部将2024年定为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动，在推动出台系列扩内需、促消费政策措施的同时，组织开展丰富多彩的消费促进活动。

今年元宵节期间，浙江、安徽、湖北等地持续推出一系列节日专属惠民消费券、大促优惠活动，激发消费潜能，释放内需潜力，为民众打造一个欢乐、祥和的团圆佳节。海南海口市商务局发动全市免税，商超、家电等行业开展元宵主题促销活动，引爆全市节庆消费热潮。辽宁丹东市每日限额面向市民发放100万元家电和餐饮惠民消费券，抢抓有利时机，有效推动消费扩容提质，满足人民群众节日消费需求。

“相关部门采取了一系列刺激消费的政策措施，例如发放消费券、减税降费等，对于促进消费起到了积极的作用。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，电商、互联网等新型消费业态的发展，也会使得市场的销售渠道进一步拓展。

此外，多地利用数字技术、AI应用、数字孪生等科技手段，展现传统文化的魅力，丰富文旅产品的内容和服务形式，让游客身临其境感受传统元宵节的热闹氛围，打造数字化、立体化氛围满满的视听盛宴。

朋克荧光舞狮现场表演热闹非凡，全息赛博非遗剧场3D木偶栩栩如生。福建泉州市邀请50多名自贡彩灯手艺人协力打造数字元宵会，以“一帆风顺”为名的龙船花灯流光溢彩，为泉州市民和游客带来绝佳的元宵体验。活动现场首次打造数字荷灯许愿池，还原宋元放荷灯场景，喜迎八方来客。

“在一系列科技手段助力下，大家开始采用多渠道、多平台获得对某一地区文旅资源的立体资讯，客观上提升了更多潜在出行需求。”北京大学文化产业研究院学术委员会主任陈少峰表示，为满足民众高涨的文旅消费热情，地方应积极形成自身的文旅IP，丰富旅游产品供给，提升旅游服务，开放和挖掘文旅资源潜力，让加速融合的文旅消费迸发巨大潜能。

近段时间，国潮文化蓬勃发展，国货产品广泛热销，也为传统的元宵节注入了更多时尚与文化的元素，进一步激发了消费市场的活力。数据显示，春节期间，居民文化消费需求上涨幅度最高，非遗文化消费相关搜索量环比上升7.6%。美团平台“汉服”关键词同比增长66.6%，天猫上汉服成交同比增长150%以上，唐装、民族服装等成交翻倍。

河南郑州元宵奇乐会推出大河村落、争鸣学社、宋韵茶坊等现场互动设置，开封邀请广大游客移步清明上河园观看《打铁花之盛世大宋》《百龙贺春》《国潮舞狮》等新民俗演出；上海东方明珠制作“珠光龙影，华灯鱼舞”主题灯景，点亮22米超大非遗艺术灯景，吸引众多汉服爱好者打卡拍照。

“今年春节长假期间，消费市场年味浓、活力足、人气旺，销售较快增长，实现良好开局。在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场呈现平稳增长态势。”商务部新闻发言人何亚东表示。

(责编：王连香、吕骞)
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