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春节假期国内旅游出游4.74亿人次（新数据 新看点）

全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次

2024年02月19日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：文化和旅游部、2024年综合运输春运工作专班
　　制图：汪哲平

　　本报北京2月18日电  文化和旅游部数据中心18日测算，春节假期国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。

　　2024年综合运输春运工作专班18日发布数据显示，春节假期，全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次。具体看，铁路客运量9946万人次、公路人员流动量216655万人次、水路客运量941万人次、民航客运量1799万人次。

　　欢喜过年文化味浓，传统文化出彩出新。各类文艺演出和公共文化活动广泛开展，特色非遗传统民俗营造节日氛围，新春灯会、舞龙表演、庙会市集、非遗秀场等活动成为游客新春出游的重要选择，热门博物馆持续火热。据初步统计，全国举办“村晚”、戏曲进乡村、新年画活动、图书馆里过大年等群众文化活动约15万场，线上线下约6.69亿人次参与。春节假期，全国营业性演出场次达1.63万场，同比增长52.10%；观演人数达657.65万人次，同比增长77.71%。

　　旅游市场活力迸发，假日消费持续升温。湖南、广东、广西、四川、贵州等目的地热度高；内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆等地依托丰富的冰雪资源举办特色活动，丰富冰雪旅游消费新方式。红色旅游成为春节假期出游新亮点。

　　文旅融合红红火火，服务供给提质升级。多地以人工智能技术为支撑，实现对城市、重点景区及商圈的热度预报，配合客流疏导，提升旅游高峰期管理效率和游客体验。

　　（本报记者王珂、郑海鸥、韩鑫、李心萍）

　　《 人民日报 》（ 2024年02月19日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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