人民网记者 任妍 王天乐 栗翘楚

乳业是关系国计民生的重点产业。当前，如何提升核心竞争力，抓住消费升级新机遇，实现自身发展并助推行业高质量发展，成为每一家乳企的必答题。

近日，越秀辉山党委书记、总经理韩春辉在接受人民网记者采访时表示，面对竞争激烈的乳制品市场，企业将持续深耕珍稀奶源，坚持“为消费者提供优质放心乳品”的初心使命，开启高端奶粉娟姗时代，让更多中国家庭能够享受到娟姗奶带来的健康营养价值和味觉体验。

在“守正”中坚持“创新”是乳业实现可持续发展的永恒课题。韩春辉表示，种好草、养好牛、提升上游奶源品质，搭建全产业链食品安全管控体系和质量追溯体系建设，力求为消费者提供安全、健康、优质的乳制品，是越秀辉山一贯的坚守。“守正守的是品质如山，守的是国有乳企的责任与担当，守的是乳制品企业的生命线。”韩春辉说。

在乳品赛道，奶源品质是业界公认的核心竞争力。据悉，娟姗牛是源自英吉利海峡杰茜岛的进口奶牛，在全球范围仅20万头左右，只占奶牛总数的1％，其原奶乳脂率可达5％，优质乳蛋白含量达3.8%以上。

当下，伴随着消费者对于健康、营养、绿色乳制品的更高追求，向上高端化明显，品质成为消费拉动经济增长的关键词，高端奶粉市场增长显著，娟姗奶源赛道成为奶粉的一大风口。

“辉山玛瑞奶粉是国内首款采用珍稀娟姗奶源的婴幼儿配方奶粉。”韩春辉介绍，早在2010年，辉山乳业就引进了第一批血统纯正的娟姗牛，并逐步形成规模化养殖，是国内最早开始布局娟姗奶源的企业之一。经过十多年深耕，形成了成熟化的娟姗奶产业体系。

守正是企业之根基，创新是发展的恒动力。韩春辉表示，近年来，越秀辉山把握消费升级时代人们对高品质奶粉的个性化需求，锚定娟姗奶源奶粉这条细分赛道，持续深耕珍稀奶源，完善研发体系，以差异化竞争扩大自身优势，在奶粉领域实现抢跑、领跑，走出了一条独特的高质量发展之路。

产业链供应链安全稳定是大国经济循环畅通的关键，也是构建新发展格局的重要基础。在韩春辉看来，持之以恒建设全产业链模式、对奶源品质的牢牢把控，以及七十三载的品牌积淀，是越秀辉山能够打造珍稀娟姗品质的最大底气。

从种好草、养好牛到产好奶，辉山乳业始终秉承绿色全产业链的发展理念，坚持全过程质量控制，保证从田间到餐桌的食品安全。

“不论是婴配粉还是液态奶，我们都能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。”韩春辉说，而对于辉山人来说，“辉山”二字既是责任，也是鞭策的动力。

《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》中提出，要加强引导人民奶类消费水平，积极优化丰富乳品供给结构，加快奶业现代化建设，推进奶业全面振兴。

提及未来发展，韩春辉表示，越秀辉山将积极融入国家发展大局和产业升级大势中，依托独特而珍稀的娟姗奶源优势，做优做强辉山奶粉，特别是玛瑞等高端奶粉品类，实现“区域领先、全国突破，奶源自有、品质更优”的乳制品企业的战略目标，沿着生产标准化、产品优质化、供给多元化、产业数智化的奶业振兴路径，推动我国从乳业大国向乳业强国发展贡献越秀辉山力量。（实习生王焱茹对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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