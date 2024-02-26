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交通运输部部署提升农村公路防灾减灾能力

2024年02月26日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部印发《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》（以下简称《意见》），明确了总体要求、提升灾害抵御能力、加强灾害应对处置、抓好灾后恢复重建和建立健全保障措施五方面内容，要求健全完善农村公路防灾减灾体系，提升基础设施抵御灾害能力，减少灾害对农村公路的损毁，加快抢险救灾和恢复通行，更好保障人民群众生命财产安全。

《意见》明确，要通过优化提升规划设计，提升农村公路建设质量，深化隐患排查治理，强化农村公路设施本质安全；通过加强重点时段重点路段巡查防护，强化应急物资储备和应急演练，强化灾害应急响应，灾害发生后全力开展抢险救灾，尽快打通抢险救灾“生命线”，保障应急人员和装备安全顺畅通行。

《意见》提出，要通过及时推进抢修抢通，加快灾后恢复重建，强化灾后评估总结，尽快恢复受损农村公路通行能力；加强组织领导，强化资金保障，加强技术支撑，不断完善农村公路防灾减灾应急预案和工作机制建设，提升农村公路风险识别和应急处置能力。

(责编：王连香、吕骞)
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