人民网北京2月26日电 （记者杜燕飞）中国海油25日发布消息，我国渤海深层油气勘探再获发现，亿吨级油田渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超4000万立方米，推动该油田累计探明储量突破2亿立方米，成为全球最大变质岩油田。

海上钻井平台正在渤中26-6油田进行钻探作业。受访者供图

据介绍，渤中26-6油田位于渤海南部海域，自2023年发现以来，先后钻探多口评价井，其中渤中26-2北2井钻遇油气层达118米，测试平均日产油超390立方米、日产气超50000立方米，创该油田新钻探井测试产能最高记录，进一步扩大了油田储量规模。

“按照正常采收率测算，渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米，提炼成汽油后可满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年，同时可开采天然气超110亿立方米，可满足百万级人口城市居民家用燃气超60年。”中国海油天津分公司副总经理周家雄表示。

钻井测试放喷现场。受访者供图

据介绍，渤中26-6油田的储层埋藏在海底几千米深的潜山里，主要由变质岩组成，所在位置是伸展-走滑复合断裂持续强烈活动地区。这种区域由于断裂持续强烈活动，深层油气藏容易被破坏而难以形成规模性油气聚集。

海上钻井工人正在检查钻头。受访者供图

“我们创新提出伸展-走滑复合断裂带深部油气勘探理论，自主研发超低频全方位地震勘探技术，攻克复杂断裂带深部地震成像，推动渤海勘探主战场由浅部拓展至深部、显性潜山拓展至隐性潜山，指导发现了渤中26-6油田等多个亿吨级油田，进一步夯实了渤海油田增储上产的物质基础，为我国海洋石油工业勘探开发向深部复杂领域发展，提供了理论和技术储备。”中国海油勘探副总师徐长贵表示。

(责编：王连香、吕骞)

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